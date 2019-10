Alberto Fujimori pide apoyo para unir a sus hijos: "Esta desunión afecta mi estado de salud"

Síguenos en Facebook

El expresidente de la República Alberto Fujimori escribió una carta para informar que la desunión de sus hijos le afecta su salud y pidió apoyo a las personas que lo aprecian para buscar la unión familiar.

"Esta desunión que afecta más aún mi estado de salud no puede continuar por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos", se lee en la carta que difundió Canal N.

Asimismo, lamentó que "algunas personas" con intereses hayan desunido a su familia, lo cual perjudicó también el movimiento que fundó.

"Lamento hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé", escribió.

"Quienes choquen con la unidad no tienen lugar en la familia fujimorista", agregó.

