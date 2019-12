El expresidente Alberto Fujimori, recluido en la sede de la Diroes, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, continúa realizando actividades políticas, según se desprende de un audio en el que coordina con un ex aspirante al Congreso por Puno.

“No tenga duda en la posición, número 4. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo (...). Ya usted va a ser congresista... olvídese”, se escucha en parte de la comunicación difundida del exmandatario.

Historia

Crisóstomo Benique es el personaje que difundió el audio con Fujimori en una radio local de su región, luego de que los conductores del programa no creyeran en la versión de una llamada por parte del exmandatario para conversar sobre su candidatura.

El dirigente aseguró que el excongresista Moisés Mamani lo invitó a participar, motivo que lo llevó a enviar su documentación para, finalmente, acudir al penal Barbadillo, en Ate, para visitar a Alberto Fujimori y compartir con él un almuerzo.

Crisóstomo, quien ocupaba el número 4 de la lista de Fuerza Popular (FP) en Puno, fue excluido de los comicios por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber omitido información en su hoja de vida al registrar su candidatura. Aunque insistió a través de un recurso ante el órgano electoral, su apelación fue denegada.

Reuniones

El excandidato viajó desde Juliaca, Puno, hasta Lima y visitó al exjefe de Estado en el penal el 21 de noviembre. En la cita -según el puneño- dialogaron sobre su proyecto de integración de agua y desagüe.

Además, hubo una segunda reunión el 5 de diciembre, pero esta incluyó a dos aspirantes al Congreso más.

Diethell Columbus, candidato al Congreso por FP, confirmó a Correo que participó por espacio de una hora en el encuentro.

"Fue una reunión para intercambiar ideas, comentarios y, básicamente, nutrirme del conocimiento que tiene. De eso se ha tratado esta visita, porque más que una reunión fue una visita", señaló.

Además, dijo que en la cita estuvo presente Ricardo Rivera, quien también postula al Congreso, pero descartó que el tema de conversación haya girado sobre candidatos.

Sobre el audio difundido, resaltó que la norma precisa que se puede tener postulantes al Parlamento por elección y por invitación.

"No hay, desde mi perspectiva, ninguna restricción para que, en el hipotético de que el presidente Fujimori haya sugerido a alguien, no se haya tomado en cuenta", destacó Columbus.

“Unión"

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, sostuvo que el audio confirma que el fujimorismo está más unido que nunca. “Esto (el audio) refleja la unidad del fujimorismo en general”, indicó.

En diálogo con Correo, aseguró que el audio pondrá alegres a todos, porque dudaban del fujimorismo. "Albertistas que decían que se habían peleado con Keiko, esto es una demostración que hemos trabajado por la unidad", dijo.

En otro momento, explicó que acudió personalmente a hablar con Fujimori para pedirle "sugerencias" de candidatos al Congreso, así como lo hizo con las bases, militantes y exparlamentarios.

"Como secretario he recibido un montón de propuestas y también le he pedido sugerencias para diferentes listas, entre esas personas fundamentalmente, con toda lógica he ido a pedirle algunas sugerencias al presidente fundador", comentó.

Defensa

Para los representantes de FP, el audio solo busca dañar la imagen del expresidente.

La integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, manifestó que existen personas que abusan de la imagen del ingeniero, con la intención de obtener réditos políticos.

"Me parece perverso que usen al señor Fujimori, privado de su libertad y con problemas de salud, para aprovechar de su imagen por votos", destacó.

En tanto, la excongresista Martha Chávez, recordó que Fujimori tiene derecho a comunicarse y por eso tiene un teléfono público.

"Puede tener iniciativas de expresar sus puntos de vista, además de lo que aparenta la comunicación; él no ha decidido la inclusión, él toma nota, no le veo nada inapropiado", sostuvo la candidata "naranja".

Proceso

En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), inició un proceso administrativo sancionador contra el expresidente Alberto Fujimori, tras conocerse el audio, según el jefe de la institución, César Cárdenas.

En diálogo con Canal N, explicó que el Consejo Nacional Penitenciario evaluará las implicancias y las consecuencias de lo sucedido.

"Toda persona privada de su libertad en general, cuando carga con una condena, tiene restringido el ejercicio de sus derechos políticos y la actividad política", indicó. Esto según el artículo 33, inciso 2 de la Constitución.

En ese sentido, detalló que se decidirá si "se pone un régimen con mayor restricción" o se hace "un nivel de monitoreo", además de evaluar las medidas relacionadas al uso o acceso telefónico.

Presencia

Para el penalistas Luis Lamas Puccio, el expresidente no debería tener actividad política debido a su condena de lesa humanidad.

"No puede hacer política, es más que obvio. Sigue teniendo un rol protagónico en el manejo del partido", sostuvo.

Señaló que a pesar de que la situación se relacione con un proceso estrictamente administrativo, “en el fondo se denota que sigue señalando al partido”.