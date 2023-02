El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió a la investigación preliminar que abrió la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra.

“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, señaló el premier en su cuenta de Twitter.

Fiscalía informó que además de Otárola, la investigación incluye a Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Ambos como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada, tras la contratación de un pariente de Otárola.

Un reportaje periodístico reveló que Carola Gisella Rodríguez Bringas, señalada como excuñada de Otárola, fue designada el pasado 21 de enero por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, como asesora II del Despacho Ministerial.