El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, defendió la propuesta del Poder Ejecutivo para que un presidente gobierne de forma retoma cuando viaje al exterior en caso de no existir vicepresidentes, una iniciativa que beneficiará a la mandataria Dina Boluarte.

“En primer lugar no estamos ante una ley con nombre propio como se ha dicho, estamos ante una ley que resuelve el problema fáctico en el país y que nuestra Constitución no previó que no tengamos dos vicepresidentes, entonces, nuestra obligación como Congreso es realizar una interpretación extensiva de la norma constitucional que tiene la facultad de cubrir ese vacío”, manifestó el titular de la PCM.

Antes de ello, legisladoras de varias bancadas señalaron que dicha ley solo beneficia a Dina Boluarte, quien tiene interés en viajar al exterior para limpiar su imagen por las muertes ocurridas tras las protestas contra su gobierno meses atrás.

Sobre hechos de emergencia que pudieran ocurrir en un país, además de un tema de seguridad nacional, el premier Otárola dijo que la presidenta Boluarte-de estar de viaje en el exterior- regresaría al país por ser un tema que debe resolverse urgentemente.

“La presidenta siempre está al mando de la nación, en cualquier caso, la presidenta de la República decide regresar inmediatamente al país cuando ve que su presencia física es absolutamente necesaria para resolver un problema político,constitucional o de defensa nacional o cualquier otra circunstancia que amerite la presencia de la presidenta”, manifestó.

Luego, Otárola señaló que, por la urgencia del proyecto de ley, espera el respaldo del Congreso para aprobar la iniciativa que ayudará a defender en el exterior los “altos intereses del país” por la presidenta Dina Boluarte.

