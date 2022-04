Lo dejó en ridículo. Pedro Castillo recibió este martes a varios alcaldes de ciudades del país luego que se realizara el evento ‘Sello Municipal 2021′ realizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para las municipalidades que impulsaron procesos de mejora en sus servicios públicos para la población vulnerable.

Por ello, el alcalde Moche, Arturo Fernández Bazán, recibió una placa de reconocimiento por parte de Castillo Terrones, sin embargo, el burgomaestre decidió no aceptar dicho premio y le devolvió la placa al propio presidente de la República. Tal y como lo muestra el video difundido por Fernández Bazán, el alcalde de Moche decidió “no prestarse para esas cosas”.

“Se lo devuelvo porque no quiero eso. Quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, dijo Fernández Bazán en el video que grabó con su celular y luego lo subió a su cuenta de Facebook. Cabe mencionar que el burgomaestre dejó con la mano extendida a Pedro Castillo quien se quedó con el presente que tuvo el jefe de Estado.

“Presidente Castillo, desde Moche, se lo devuelvo porque no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No quiero presidente, no me gustan esos reconocimientos a mi. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento porque para mi no me representa, yo no estoy para reconocimientos tontos, baratos. No estoy para este show”, expresó.

Luego de todo el desaire ocurrido en el patio de Palacio de Gobierno, Fernández Bazán fue retirado del lugar por la seguridad del presidente Castillo y fuera de ello, el alcalde de Moche detalló más cosas ante las cámaras de prensa.

[19/04/22 12:05 a.m.] Alcalde de Moche tras desaire al presidente Castillo: No sabía que nos iban a dar un premio tan caro. Esto es un insulto a la gente.

“No me presto para esas cosas, que le engañen a todos los alcaldes, pero a mi no me van a engañar. Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú va a reconocer a Moche que yo he hecho bastante. Los alcaldes que están ahí son títeres, pero Moche, no”, finalizó.