Alcorta: "Algunos procesados pasan piola y no les ocurre nada como a Keiko"

La congresista fujimorista Lourdes Alcorta lamentó que la jueza suprema, Susana Castañeda, no haya considerado el pedido de Keiko Fujimori que busca ponerla en libertad. Indicó que la lideresa de Fuerza Popular no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que se le imputa, porque no fue funcionaria del Estado ni recibió sobornos.

En conversación con diario Correo, la legisladora de la bancada naranja manifestó que existe una "selección de procesados", que "pasan piola", y que la justicia no les castiga como a Keiko Fujimori.

Como se sabe, la jueza Castañeda decidió esta tarde que Keiko Fujimori siga 18 meses en prisión preventiva mientras duren las investigaciones por recibir supuestos aportes en su campaña electoral del año 2011 por parte de la constructora Odebrecht.

"Hay una selección de algunos procesos que sí pasan piola y no pasa nada con ellos como es el caso de Keiko [Fujimori]. Ella ha tenido 10 meses presa, en octubre se cumple un año prácticamente. Ella ha dado la cara siempre, y no ha rehuido de la justicia", enfatizó.

Alcorta dijo que hablar con terceros no ha sido ningún motivo para que Keiko Fujimori sea encarcelada. "A ella la detienen en la misma Fiscalía donde fue a declarar delante de todos los peruanos", sentenció.

"Con la idea de la obstrucción de que si ella habla con uno o habla con otro, no es ningún motivo para tomarle presa o prohibirle tener contacto con personas. Puede estar haciendo lo mismo en su casa, ella puede llevar el proceso de libertad condicional con todas las condiciones que pone el Poder Judicial o por último ir a su casa, ¿por qué ir a la cárcel?", terminó.