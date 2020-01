El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, asegura que los jueces y fiscales deben ceñirse a sus normas internas y mantener una conducta adecuada. Por ello, no descarta abrir una investigación a fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

¿Cree que un aspirante a juez que discrepe del enfoque de género debe ingresar a la carrera judicial?

Creo que un juez debe tener una cultura jurídica suficiente como para ejercer la judicatura, es decir, no podemos encasillar a un juez o fiscal en un determinado enfoque, sea el que fuese. Lo que importa verdaderamente en la judicatura es la idoneidad y debe ser de carácter profesional y ético, de tal manera que no esté nunca sometido a ningún tipo de presión de orden ideológico, económico, político, mediático y de ningún tipo.

¿Qué harán con los funcionarios cuestionados del ex Consejero Nacional de la Magistratura que se mantienen en la JNJ ?

Esta institución va a pasar por un proceso de reorganización y eso supondrá la evaluación del personal. Donde pudiesen constatarse responsabilidades, se aplicarán las sanciones pertinentes.

Dentro de las prioridades que verán, ¿está la de algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato?

No me pronuncio sobre casos singulares porque no me corresponde. Nosotros nos pronunciamos ante denuncias y si entendemos que hay mérito para abrir investigaciones de oficio. Lo que puedo decir es que los jueces y fiscales saben que deben conservar una conducta. Hay determinadas inconductas que pueden ser materia de sanción y están establecidas en la Ley de Carrera Judicial y la Fiscal. Nos pronunciaremos sobre esas bases.

Entonces, al fiscal José Domingo Pérez, quien ha tenido inconductas hacia sus superiores, está investigado por filtrar información reservada y por emitir declaraciones con tonos políticos, ¿se le debe abrir investigación ?

La JNJ con su pleno es la que debe pronunciarse respecto de eventuales aperturas de procesos de investigación. En este momento estamos construyendo los instrumentos normativos para el establecimientos de procesos disciplinarios.

¿Pero no descarta que se investigue a cualquier fiscal o juez, sea quien sea?

Por supuesto. Una característica de la actuación que nos corresponde es la imparcialidad. Tenemos la obligación de ser imparciales en nuestra actuación.

¿Pueden ver casos de fiscales del Equipo Especial sin miedo?

De eso pueden tener ustedes la plena garantía. Para eso hemos sido seleccionados como miembros de la JNJ.

¿Qué criterios van a plantear para abrir una investigación en el caso de llamadas telefónicos con miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay casos como el del fiscal Pedro Chávarry y el juez César San Martín, entre otros...

Hay criterios que estamos definiendo, que tienen que ver con la antigüedad, grado de conmoción social, jerarquías de los magistrados, etc. Estos criterios nos permitirán ciertas prioridades. Reitero, no aludo a ningún caso en particular, yo doy respuestas de carácter general.

¿Usted garantiza independencia, pese a haber sido asesor jurídico de un presidente acusado de corrupción como Ollanta Humala?

He sido ciertamente ministro de Justicia. Pero si se quiere saber respecto de mi imparcialidad, debe evaluarse mi actuación como ministro. Yo tengo a honra no haber sido nunca objetos de cuestionamientos y haberme desempeñado como un ministro de Estado, pensando en esos intereses.

Pero fue una persona de confianza de Humala y Pedro Cateriano...

Es evidente que un ministro de Estado cuenta con la confianza del presidente de la República y del premier cuando ejerce como tal. El hecho de haber tenido la confianza de alguien, no compromete la independencia respecto de una actuación. No me corresponde resolver ningún tema judicial de figuras de ningún gobierno, lo que me toca resolver es sobre situaciones que atañen a jueces y fiscales.

Se ha conocido audios entre el presidente del Poder Judicial, José Lecaros y César Hinostroza,¿se le abrirá investigación?

Todo aquello que genere interés ciudadano puede merecer nuestra atención y valoración para ver si hay mérito suficiente para iniciar investigación,pero hay un parámetro para eso...

¿Cree que se debe investigar a todos los magistrados que hayan tenido llamadas con César Hinostroza?

Habría que ver si el registro de una llamada supone una inconducta. Me plantea una situación que habría que analizarla en el caso concreto y con toda la Junta.