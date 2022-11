El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) reconoció que -en estos momentos- el Congreso no cuenta con los votos para poder vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, pero aseguró que, con más pruebas en su contra, saldrá de Palacio de Gobierno como sucedió con Martín Vizcarra.

“Probablemente estos momentos no tenemos los votos para vacar a Pedro Castillo, pero eso no quieren decir que no haya elementos de corrupción en su gestión. El presidente lidera una organización criminal, donde han participado sus allegados y muchas personas, así lo ha indicado la Fiscalía”, sostuvo el legislador en diálogo con Correo.

Asimismo, dijo que, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, inicialmente no se contaban con los votos para ser vacado hasta que aparecieron pruebas como chats con el exministro Manuel Hernández, donde se hablaba de pagos ilícitos.

Luego, Aguinaga comentó sobre la nueva ministra de Salud, Kelly Portalatino, de quien aseguró no cuenta con la formación para dirigir dicho sector. En esa línea, dijo que el Minsa tiene la rectoría en salud del país y necesita de una persona con experiencia y capacidad.

En otro momento, Aguinaga se mostró a favor de que Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y familiar del presidente Castillo, se encuentre en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

“Tiene que estar en el Programa de Recompensas, llama la atención que no aparezca. Ya no podemos permitir actos de encubrimientos y obstrucción de la justicia”, señalo.

LO MÁS LEÍDO:

Pedro Castillo sería el que constituyó el ‘gabinete en las sombras’ ¿cuándo fue creado y quiénes la integraron al inicio?

César Revilla presidirá comisión que investigará a ‘Club Chino de la Construcción’

Andrés Gómez de la Torre: “Filtración de información militar revelaría que el Perú estaría desprotegido en ciberseguridad”

Congreso: proyecto de ley plantea que un legislador pueda renunciar a su cargo, ¿cuáles son los argumentos?

Congreso: proyecto de ley plantea pena de hasta 20 años para adultos que se casen con menores de edad





VIDEO RECOMENDADO: