El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) calificó de “penoso” que el presidente de la República, Pedro Castillo, sea requerido por la fiscalía para rendir su declaración respecto al caso que investiga presuntas injerencias del Ejecutivo en el último proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Ver a nuestro presidente sentado y declarando frente los fiscales es realmente penoso, porque el presidente debió haber dado estas explicaciones al país entero cuando empezaron a suceder estos escándalos”, sostuvo Cavero en diálogo con Exitosa.

“Creo que él está contra su voluntad porque no le queda otra. Es imposible no acudir a una citación del Ministerio Público. Está a la fuerza sentado ahí”, añadió el parlamentario.

Asimismo, Cavero Alva cuestionó que, durante los cinco meses de gestión, el mandatario Pedro Castillo “ha vivido escondido” en Palacio de Gobierno “sin rendirle cuentas” al país ni al Congreso.

“Durante estos meses, Castillo ha vivido escondido en Palacio de Gobierno, él está haciendo el papel de avestruz, o sea ha escondido la cabeza permanentemente durante estos meses. Él no es presidente que le rinda cuentas a la ciudadanía ni al Congreso, es un presidente que hace lo que le da la gana”, criticó.

“Es evidente que este presidente no está capacitado para gobernar. Es totalmente incapaz moral, profesional, ética y políticamente para estar en el cargo en el que está, eso no me cabe duda”, sentenció el legislador.

Pedro Castillo es interrogado en Palacio de Gobierno

La mañana de este martes 28, el presidente Pedro Castillo brindó su declaración, en calidad de testigo, ante el fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, coordinador del área de Denuncias Constitucionales de la fiscalía de la Nación, en el marco del caso Ascensos en las FF.AA.

Durante el interrogatorio, el jefe de Estado reconoció los chats que envió al entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, quien denunció presiones para influir en la lista de oficiales ascendidos.

Según Eduardo Pachas, abogado de Castillo Terrones, “se ha dado el contexto” del intercambio de mensajes. En la diligencia fiscal realizada en Palacio de Gobierno también participó el procurador general del Estado, Daniel Soria.