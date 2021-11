El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) exigió al presidente de la República, Pedro Castillo, a designar a mejores ministros de Estado y “no los recomendados de un partido político”. Se espera la pronta juramentación del reemplazo de Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior.

“El pueblo pidió que se busquen a los mejores profesionales de todas las tendencias políticas y no a los recomendados de una facción política. Eso me parece mal del partido oficialista y ser tan descarados en exigir su cuota de poder”, expresó Cavero en diálogo con Exitosa, este miércoles 3.

En ese sentido, el parlamentario adelantó que, pese a la salida de Barranzuela Vite, tanto él como su agrupación, no le brindarán el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez, ya que “no creen en las políticas de este gobierno”.

“El cambio de Barranzuela es lo mínimo que se puede pedir porque no debería ser una obligación que tengas que hacer para designar gente idónea o con ganas de trabajar por el Perú, pero más allá de las personas, son las políticas de gobierno que no me permiten dar el voto de confianza”, manifestó.

“Seguimos con ministros que no están cuestionados a nivel de Barranzuela, tienen políticas que no se comparte. El partido de Gobierno no tiene gente, el gabinete de Guido Bellido fue un desastre. El presidente Castillo tiene que comprender que él no gobierna para una facción radical de un partido político y debe hacer un gobierno de ancha base”, añadió.

Congreso define el voto de confianza

Este jueves 4, desde las 09:00 a.m., se retomará la sesión de investidura del Gabinete Ministerial, según lo dispuso la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

Para esta presentación se estima que la primera ministra, Mirtha Vásquez, acuda con el pleno de su Gabinete, es decir, contando al reemplazo de Luis Barranzuela en la cartera del Interior. Se requiere 66 votos de la representación nacional para conseguir la investidura.

