El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), cuestionó que -en dos años de pandemia- el Gobierno haya tomado decisiones cuestionables de índole político o económico y no con sustento científico, que finalmente, terminaron por desvirtuar el objetivo de la educación en el país.

“A raíz de la pandemia se prohibieron clases presenciales y se obligó al uso de mascarillas durante dos años, pero todas estas medidas no fueron evaluadas seriamente con la opinión de expertos; entonces, lo que no puede seguir ocurriendo es que la improvisación del Gobierno no puede seguir perjudicando la educación en el país”, sostuvo en diálogo con este medio.

Muñante Barrios recordó que la situación psicosocial y cognitiva que atraviesa la población infantil motivó su lucha para liberarlos de las mascarillas en las instituciones educativas. Por ello, indicó que ha preparado un proyecto de ley para garantizar que toda política sanitaria dirigida a este sector, sea tomada con sustento científico.

“Dicha iniciativa establece acciones que garanticen el normal desarrollo de la educación básica durante una emergencia sanitaria; a fin de que el servicio no se vea perjudicado o interrumpido por decisiones de índole político o económico. La decisiones deben contar un sustento de expertos notables”, dijo el parlamentario.

También propone la creación de un comité de decisiones educativas urgentes con autonomía para determinar acciones frente a una emergencia sanitaria, el cual estará integrado por los directores del Instituto Nacional de Salud del Niño, Instituto de Salud Mental, Instituto Nacional de Defensa Civil y Colegio Médico del Perú.

