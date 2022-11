El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, aseguró que el presidente Pedro Castillo no se refería a los ciudadanos que lo abuchearon durante un evento en el Hospital Rebagliati este jueves cuando cuestionó a los que “gritan afuera” porque ya no pueden robar.

Salas, quien estuvo acompañando al presidente Castillo el día de los hechos en el nosocomio, respondió que se debía interpretar los dichos del mandatario en el contexto de lo que él había mencionado previamente, sobre cómo 30 empresas privadas le deben más de 2 mil millones de soles a Essalud.

“(Pedro Castillo) no habla de la gente que está dentro del establecimiento. Está hablando de los de afuera, los que cuestionan desde afuera al Gobierno, son voces que cuestionan desde afuera al Gobierno, son voces que ya no pueden por supuesto robar. No se refiere al ciudadano. Sin embargo, se descontextualiza”, aseveró.

Ministro de trabajo se disgusta por insultos contra el presidente de Castillo

El presidente, quien fue abucheado durante la ceremonia por el aniversario del Hospital Edgardo Rebagliati, dijo en su discurso que aquellos que gritaban desde “afuera” lo hacían porque le habían cerrado el paso a las “cúpulas inmensas”.

“Los retos, más allá de lo que se diga, de los que gritan afuera ¿saben por qué? porque hoy no tienen espacio para robar a este pueblo y hay que darle al país y a la clase obrera y la clase trabajadora [...] Hoy los que gritan afuera ya no tienen la oportunidad de aquellas cúpulas inmensas donde antes tenían todo y en qué condiciones han dejado hoy día al pueblo”, aseveró.

A pesar de esta explicación, Alejandro Salas aseguró que había dentro del hospital personas que ya reconocen como ciudadanos que no solo critican en la vía pública al presidente, sino que insultan al presidente Castillo.

“Esas personas fueron identificadas ayer. Estuvieron primero a la derecha del nosocomio y después cruzaron [...] obviamente este tipo de situaciones van a azuzar y en un contexto que vivimos siempre. Sin embargo, nosotros respetamos cualquier tipo de reclamos que se pueda dar pero el reclamo tiene un límite cuando se llega al insulto”, manifestó el ministro.