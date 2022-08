El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que está dispuesto a “trabajar por el país” si es que el presidente Pedro Castillo le ofreciera el cargo de primer ministro tras la renuncia de Aníbal Torres.

“Yo jamás le voy a decir no a poder trabajar por el país en el sector que me toque trabajar y si el presidente considera en algún momento conversar conmigo ello jamás le voy a decir no a trabajar por el país y menos en momentos en los que la democracia exige trabajo”, comentó en declaraciones a la prensa.

Salas insistió que la decisión sobre la formación del nuevo Gabinete ante la renuncia de Aníbal Torres, publicada por el mismo primer ministro el 3 de agosto, es exclusiva del jefe de Estado.

“No sé (qué cambios habrá en los ministros). Nosotros no intervenimos en los cambios que se puedan hacer. El presidente ha dicho que mañana se estaría juramentando el nuevo Gabinete, lo que hace ver que ha aceptado la renuncia del gran premier que hemos tenido como Aníbal Torres y veremos qué es lo que él decida”; indicó.

“No lo hemos conversado. El presidente lo único que me ha dicho es tener gratitud respecto al trabajo que venimos efectuando [...] La decisión que él tome, él sabe que voy a trabajar y aportar por el país desde el lugar que él me pida estar”, aseveró.

El ministro de Cultura también detalló que, en la conversación que tuvo con el saliente Aníbal Torres, el hasta ahora primer ministro que presentó su renuncia explicó que tomó esta decisión por motivos personales y familiares.

“Manifestó esos temas personales, es que quiere estar más tiempo con su esposa, hijos y de pronto disfrutar de su nieto. Creo que está en todo su derecho de poder hacerlo y lo conversó con el presidente y los términos han sido los mejores”, aseguró Salas.

