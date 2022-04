Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, señaló que dio su propiedad al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de que se realicen reuniones, pero dijo desconocer los motivos de estas citas y que no sabía que se ibas tratar de posibles hechos irregulares.

“Yo no vivo ahí, no no soy el portero. Desde el momento en que le di al presidente la casa, él habrá hecho sus reuniones con quienes, no lo sé”, sostuvo en diálogo con Correo a su salida del Congreso de la República.

Asimismo, dijo que no conoce a la empresaria Karelim López, quien también se presentó ante la Comisión de Fiscalización y señaló que el presidente Pedro Castillo dirige una organización criminal para la adjudicación de obras en el Estado para beneficiar a empresas allegadas a los sobrinos del jefe de Estado.

“Ella va a tener que confirmar sus declaraciones, va a tener que demostrar las acusaciones contra el presidente con pruebas (…) hasta ahora no ha demostrado alguna prueba de alguna irregularidad en la que se encuentre involucrado el presidente Castillo”, sostuvo.

Agregó que nunca vio a la empresaria y que ella así lo ha confirmado en sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización. “Eso ha quedado claro, no nos conocemos y creo que el presidente no ha cometido algo ilícito, porque si hubiera una prueba ya se hubiese conocido”, acotó.

