El Poder Judicial suspendió la audiencia donde se analiza el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea donde despachaba clandestinamente el presidente Pedro Castillo, hasta el próximo lunes 14 de noviembre a las 15:00 horas.

La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, luego de la sesión de este viernes que se prolongó por más de 4 horas.

En la audiencia de hoy el Ministerio Público expuso el primer presupuesto para solicitar la prisión preventiva contra Sánchez Sánchez, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 11 de octubre.

Los otros tres procesados contra quienes el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder pidió prisión preventiva recibieron 30 meses de prisión preventiva.

Se trata de Salatiel Marrufo (exasesor del sector Vivienda); Biberto Castillo y Abel Cabrera, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros en el caso denominado ‘Gabinete en las sombras’ .

Cabe indicar que Sánchez Sánchez es el dueño de la vivienda del pasaje Sarratea en Breña y se le investiga por el presunto delito de organización criminal en el denominado Caso Sarratea.

Alejandro Sánchez no se entregará

A través de redes sociales y desde la clandestinidad, el dueño de la casa de Sarratea descartó que se vaya a poner en manos de las autoridades a pesar de la orden de detención preliminar en su contra.

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz (...) si hubiese cometido algún delito primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada, no lo haré”, señaló en su publicación de Facebook.

“Si el Ministerio Público dice lo contrario les doy dos opciones para presentarme: 1. Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. 2. Que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, agregó.