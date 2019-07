Alejandro Toledo capturado en EE.UU.: Las veces en que negó los sobornos con Odebrecht (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En el marco de un pedido de extradición, el Ministerio Público anunció hoy que el ex presidente Alejandro Toledo fue arrestado en Estados Unidos por su involucramiento en el sistema de sobornos que implementó la constructora brasileña Odebrecht en el continente.

Toledo, que "se encuentra en su primera comparecencia" - según informó la fiscalía -, habría recibido US$ 35 millones de coima a cambio de la concesión de la carretera Interocéanica. Dicha información fue brindada por el ex superintendente de la constructora en el Perú, Jorge Barata.

El empresario peruano-israelí, Josef Maiman, que también se encuentra involucrado en el caso, confirmó ante los fiscales del equipo Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez que Odebecht depositó US$ 35 millones a Toledo como parte del soborno.

A pesar de las pruebas en su contra, el ex presidente ha negado en distintas ocasiones los vínculos con la constructora brasileña. Aquí un recuento.

Presentación ante la Comisión Lava Jato (18/05/2016)

"Nosotros no recibimos ningún dinero", dijo tras una presentación ante la Comisión Lava Jato del Congreso, en ese momento presidida por el ex congresista Juan Pari. "Creamos la Interocéanica, pero la implementación le tocó al presidente García", explicó.

En conversación con Cuarto Poder (05/02/2017)

Durante el mismo mes en que se ordenó su captura, el ex presidente conversó con el programa Cuarto Poder, donde negó "rontundamente" haber recibido US$ 20 millones que había confirmado el directivo de Odebrecht Jorge Barata por la adjudicación de la Carretera Interocéanica Sur.

"Desafío al señor Barata y aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios. Mi respuesta es absolutamente no [he recibido ninguna coima]", dijo.

En conversación con RPP (16/03/2018)

Desde Estados Unidos, Toledo se pronunció en RPP a raíz de una nueva declaración de Barata, en la que sostuvo que la constructora brasileña aportó US$700.000 para la campaña del Alejandro Toledo en el 2011.

"Esta maldita justicia peruana que está politizada por el fujimorismo y el Apra, no me ha impedido estar junto a mi familia y estar junto a mi hermana Margarita que acaba de morir de cancer. [...] Me han puesto esa prisión preventiva, sin consultarme. Han dicho que yo he recibido 20 o 25 millones del señor Barata o el señor Maiman. [...] Nunca he recibido ningún dinero del señor Barata ni del señor Maiman", sostuvo Toledo.

Por redes sociales (25/04/2019)

En abril de este año, Barata confesó el pago a Alejandro Toledo de US$27 millones a través de Josef Maiman, como parte de los sobornos para la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interocéanica Sur. Toledo no demoró en responder.