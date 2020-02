Una nueva estrategia legal planteó ayer Graham Archer, abogado de Alejandro Toledo, en la Corte de California, en San Francisco, Estados Unidos. El letrado pretende probar que el pedido de extradición del expresidente fue elaborado solo con las declaraciones de los colaboradores eficaces Josef Maiman y Jorge Barata.

Durante la audiencia, Archer aseguró al juez Thomas S. Hixson que tener los documentos de la declaración de los colaboradores -un pedido que ha formulado- es relevante ya que permitirá demostrar su hipótesis.

“Si yo fuera la corte, estaría frustrado si no tuviera información que llega a contradecir lo que en el paquete de extradición se me ha presentado. ¡La investigación continúa! Los fiscales peruanos lo dicen. Es importante”, sostuvo Archer.

La solicitud del abogado de Toledo no se limitó a Maiman y Barata. La periodista Liliana Michelena -presente en la audiencia- afirmó que este también pidió las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht como Ricardo Boleira, Renato Ribeiro, Carlos Nostre, así como el propio Acuerdo de colaboración con la constructora.

Fiscales

A su turno, la fiscal Rebeca Haciski remarcó que el proceso de extradición de Toledo no involucra a un acusado, sino a un fugitivo.

Asimismo, cuestionó que el defensor del exmandatario afirme que las declaraciones de Maiman y Barata sean determinantes en el caso.

“No tiene autoridad para pedir documentos de otra nación soberana”, enfatizó.

Por su parte, la fiscal Elize LaPunzina respondió: “Toledo ha recibido todos los documentos. Nosotros estamos limitados a lo que nos dio Perú”.

La audiencia continuará el próximo 9 de abril. El juez Hixson ordenó que se faciliten algunos documentos (no todos) a Toledo, y dispuso que en 30 días la Fiscalía los obtenga porque consideró que no puede conducir una investigación diligente si no los posee.