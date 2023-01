El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) se mostró a favor de la reelección de congresistas, alcaldes y gobernadores regionales, ya que considera es un derecho y deba ser la población quién decida si es que un político merece una nueva oportunidad en un cargo público.

MIRA AQUÍ: Pleno del Congreso aprueba con 71 votos crear una comisión investigadora por muertes en protestas

“Si tenemos una población en la calle que dice que el Congreso debe cerrarse y no me representa, su oportunidad para que no regresen congresistas es dejar que postulen, ¿porque se oponen a que postulen algunos congresistas? Ahí su población le dirá ya tuviste tu oportunidad no lo hiciste, no te elijo”, señaló el parlamentario.

Asimismo, señaló que la participación en los escenarios políticos locales y regionales deben ser reelegibles. “Creo que deben plantearse reelección general, cualquier ciudadano que pueda continuar a nivel regional, municipal, congresal, total se puede inscribir, pero no significa reelección”, dijo.

Agregó que esta reforma constitucional podría darse a través de la bicameralidad, que es un tema que falta abordarse en el Congreso de la República.

Respecto a las marchas, Paredes señaló peligroso que Boluarte ceda a las protestas, ya que mañana podrían ser “los gobernadores regionales y pasado las autoridades municipales” y se tendría un país desestabilizado.

Por otro lado, Paredes cuestionó que algunos gobernadores regionales hayan declarado que se encuentran insatisfechos por situaciones como la falta de hospitales, cuando eso no es una responsabilidad del Congreso y el Poder Ejecutivo, “sino de los gobernadores regionales”.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Fiscalía señala que golpe de Estado de Pedro Castillo tuvo apoyo de funcionarios de su confianza y del Congreso

Dina Boluarte jura como presidenta de la República tras vacancia de Pedro Castillo

Pedro Castillo fue detenido tras golpe de Estado y ser vacado por el Congreso

Lilia Paredes: Cancillería entregó su expediente judicial a México y aclaró qué pasaría si es condenada

Presidenta Dina Boluarte corrige error y nombra a Alberto Otárola como premier





VIDEO RECOMENDADO: