El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que seguirá trabajando hasta que el Gobierno disponga lo contrario y lo retire del cargo. Esto, luego que Pedro Castillo anunciara que recompondrá el Gabinete presidido hasta ahora por Héctor Valer.

“Yo sigo trabajando hasta que dispongan lo conveniente, pero yo continúo con mi trabajo en la lucha contra la inseguridad. El pueblo necesita seguridad. Estamos con la Policía Nacional, no solo en Lima y Callao, estamos a nivel nacional”, aseveró ante la prensa este sábado.

Alfonso Chávarry juró al cargo el 1 de febrero como parte del Gabinete presidido por el congresista Héctor Valer, de la bancada Perú Democrático.

Alfonso Chávarry evitó sumarse a las críticas contra Héctor Valer. (RPP)

Tres días después de este evento, y luego de que salieran a la luz acusaciones de violencia familiar y en agravio de mujeres contra Héctor Valer, el mandatario anunció en un mensaje a la Nación que habría una reorganización del Gabinete ministerial.

“Con respecto a mis actividades, continúo hasta que me indiquen que ya no debo continuar. A mí me han nombrado para este puesto y el día que me llamen, me retiro”, aseveró Chávarry, sin detallar si es que Pedro Castillo le ha indicado si seguirá en el cargo o no.

