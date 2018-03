Alfredo Barnechea: “Sin temor digo que no me como los chicharrones de la corrupción" (VIDEOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

El excandidato presidencial por Acción Popular (AP), Alfredo Barnechea, habló sobre los actos de corrupción en el país durante un mitin de su partido y consideró que se debe terminar con "la mafia que ha capturado al Estado y servidores de las empresas privadas" como el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Y ahora sin ningún temor digo que no me como los chicharrones de la corrupción, como no se lo comieron Belaunde ni Paniagua", dijo al referir que no le importa que en la campaña del 2021 vuelvan a poner "los millones para parar nuestra campaña".

Barnechea aseveró existe una "argolla empresarial en el poder se ha robado la mitad del PBI del país con su accionar corrupto", y acusó que la campaña en su contra sobre "los chicharrones" estuvo financiada por grupos económicos poderosos.

Hechos

En la anterior campaña presidencial, en un video publicado por 'Cañete Informa' se ve al entonces candidato de Acción Popular, rechazando a una señora que le le invitó un trozo de chicharrón.

Aquella vez Barnechea saluda a las señoras de un restaurante y ellas les ofrecen un pedazo de chicharrón. Ante la negativa, la dueña del negocio se sorprende y Barnechea solo sonríe.

Recuerda críticas de PPK

Asimismo, recordó que en la campaña electoral, PPK lo criticó y calificó de ignorante cuando AP planteó construir un millón de viviendas. "Dijo que estábamos locos y que él haría 500 mil viviendas, pero hasta ahora no construye ni una sola...nada", anotó.

El excandidato presidencial dijo que AP rechaza las prácticas monopólicas. "Estoy en contra de la república monopólica. Apostamos por una economía social de mercado con competencias en igualdad de condiciones que sirva a los peruanos. Con AP no habrá bancos que puedan tener los porcentajes increíbles del mercado financiero, no habrá empresas que tengan el 100% de las farmacias...", indicó.

Además, Sostuvo que Acción Popular será un defensor de la minería como motor de la economía del país. "Vamos a defender también a los miles de mineros artesanales del Perú", señaló.

Aliados

Barnechea señaló que AP "no es de nadie y se debe abrir las puertas a todos", e incluso refirió que para gobernar urge un régimen de coalición y recibir y acoger a los militantes de otros partidos, como marxistas arrepentidos y los fujimoristas honestos decepcionados de la corrupción de sus líderes.

"Les damos la bienvenida para integrarse a nuestro partido", finalizó.