Alfredo Barnechea: "El 28 de julio del 2021 estaremos en Palacio de Gobierno" (VIDEO)

El excandidato presidencial Alfredo Barnechea estuvo en la noche de ayer en un evento organizado por Acción Popular por el natalicio de Fernando Belaunde Terry y se dirigió a los militantes y simpatizantes del partido para dejar el mensaje de que los necesita para estar en Palacio de Gobierno en el 2021.

"Todos juntos, el 28 de julio del 2021 estaremos en Palacio de Gobierno y será el único partido en la historia de la República en que entre por cuarta vez al Palacio de Gobierno. Yo no puedo hacer esto solo, no puedo cambiar el Perú solo, los necesito a ustedes", expresó ante el público en San Martín de Porres. (Ver desde el minuto 29:03)

En su mensaje, Barnechea anunció que Acción Popular participará en las elecciones parlamentarias programadas para el 26 de enero de 2020 y llevará a jóvenes profesionales para ser la primera fuerza política del Perú.

"En Acción Popular nunca más habrá un candidato electo a dedo, en Acción Popular no habrá ni candidatos a alcaldes distritales, provinciales, ni candidatos a la presidencia de la República que no sean electos en elecciones universales por el voto de sus militantes", manifestó.

Alfredo Barnechea también se mostró en contra de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso porque consideró que "hay que respetar esos mandatos constitucionales" "nos gusten o no".

"Nos vamos a enfrentar a una elecciones del Congreso que no hemos buscado. Como muy bien ha dicho Julio (Chávez), nosotros respetamos los mandatos constitucionales nos gusten o no. A mí no me gustaba ese Congreso, pero la ley es ley, la Constitución es la Constitución, y hay que respetar esos mandatos constitucionales. Luego, vamos a tener elecciones internas para que este partido tenga nuevos grandes dirigentes que puedan reencarnar al partido", indicó. (Ver desde el minuto 11:50)