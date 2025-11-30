Las Elecciones Generales 2026 tienen en las primarias de hoy, en la que participarán 39 partidos, un momento clave en este proceso democrático. Un aspecto que resalta es que del total, el 95% (37 partidos) aplicará la modalidad por delegados, mientras que solo dos (el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular) optarán por la modalidad cerrada, en la cual los afiliados votan directamente por sus candidatos.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, cada partido define en su estatuto y en su reglamento electoral cuántos delegados tendrá y qué ámbito representarán (nacional o regional), lo que genera una amplia diversidad en el número de representantes designados para esta etapa.

Uno por uno

Según un estudio del Instituto Aklla Perú, uno de los casos más singulares es el de Fuerza y Libertad, que solo elegirá a un delegado. Ese único representante será quien, en la segunda fase de las primarias (programada para el 7 de diciembre), deberá escoger a sus candidatos en la única lista que presentó.

Pero hay otros casos llamativos. En Unidad Nacional, Fe en el Perú, Libertad Popular y Sí Creo el número de delegados no llega ni a diez militantes. Entre tanto, la cifra de delegados no supera los veinte partidarios en el Partido Demócrata Unido Perú, Partido Político Integridad Democrática, Partido Demócrata Verde, Avanza País, Partido Patriótico del Perú y Un Camino Diferente.

Competencia

De otro lado, están los partidos que cuentan con un número más elevado de delegados y más de una lista en competencia (con la excepción del APRA, que registra 14 listas). Acción Popular, Salvemos al Perú, el Partido Morado y el Partido Político PRIN superan los 30 delegados y presentan más de una fórmula en disputa.

Un caso aparte es el de Venceremos, que tendrá 56 delegados y una lista presidencial. Semanas atrás, el precandidato Vicente Alanoca declinó competir al prever que Ronald Atencio se iba a imponer en la elección de delegados. Es decir, en los casos con más de una lista, estos intermediarios definirán a las listas ganador de las internas.