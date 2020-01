Allan Wagner, extitular de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia y presidente de la Asociación Civil Transparencia, reflexiona sobre el 2019 y lo que dejó para el país. En ese contexto, critica el escaso avance en la inversión pública de parte del Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales.

De otro lado, plantea la necesidad de continuar con la reforma judicial y analiza las elecciones congresales complementarias del próximo 26 de enero.

Tras la disolución del Congreso, ¿cómo evalúa el trabajo del Ejecutivo hasta este momento?

Lo que hemos podido observar es que ha habido una baja inversión pública. No solamente del Gobierno central, sino principalmente a nivel de los gobiernos regionales y locales, que se puede explicar por el hecho de ser autoridades nuevas. Pero el problema es mucho más profundo: falta de capacidad. Eso es algo que tiene que corregirse para realmente impulsar la economía a través de la inversión pública. Por otro lado, también hay que mejorar los mecanismos a nivel del sector público del gobierno central y, sobre esto, por ejemplo, atender la reconstrucción del norte para que se pueda completar en un plazo perentorio.

El Gobierno acusó al Congreso de no dejarlo trabajar, ¿percibe algún cambio en la dirección que ha tomado el Ejecutivo?

Hemos visto que el Ejecutivo ha tomado medidas adicionales para administrar el país y también atender las demandas sociales en campos, como por ejemplo, de la Salud y la Educación. También se han tomado medidas para, en general, mejorar el funcionamiento del sistema económico nacional y facilitar la inversión. Esto es algo que debe continuar y ojalá que veamos los resultados de las próximas elecciones y la conformación del nuevo Congreso para ver si pueden trabajar juntos, tanto el Ejecutivo, el Parlamento, el empresariado y la sociedad civil; y colaborar con una agenda que permita reimpulsar la economía y alcanzar un nivel de crecimiento del 4% del PBI.

¿Cree que los decretos de urgencia formulados por el Gobierno están bien sustentados?

En general, pienso que el Gobierno ha sido prudente con el uso de este instrumento que es excepcional dado que no existe el Congreso. Creo que ha evitado un desborde por ese lado.

Se ha criticado la cantidad de medidas dictadas, pues el recurso debe ser utilizado de manera excepcional...

Como digo, para mí el uso que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre este instrumento ha sido prudente.

¿Observa que estas medidas sí han generado avances en beneficio de la población?

Pienso que las medidas que se han tomado sí son favorables. Esperemos que sea posible que, con el nuevo Congreso y el resto de la sociedad peruana, se pueda considerar una agenda que nos permita reimpulsar la economía a niveles más altos. Evidentemente, un crecimiento de 2.2% del PBI, como aparentemente sería al cierre del año, es bajo. Debemos procurar llegar a no menos del 4% que es actualmente el potencial del país.

¿Considera que existe transparencia en las medidas del Gobierno, pese a no tener un ente fiscalizador como el Congreso?

Entiendo que sí, que ha habido transparencia y que el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso toda la información porque le corresponderá a este evaluar las medidas que se han tomado en las facultades transitorias que tiene.

Ha existido una polémica en torno a la permanencia del ministro Edmer Trujillo en el MTC. ¿Cree que existe una aparente protección en mantener a Trujillo en el Gabinete Ministerial pese a los cuestionamientos por el caso Hospital de Moquegua?

Es un asunto que está en manos de la Contraloría y, eventualmente, del Ministerio Público. Hay que dejar que las autoridades cumplan con sus funciones.

¿Cómo observa que se haya encaminado la reforma judicial que se emprendió junto a la comisión convocada por el Ejecutivo?

Lo fundamental era la constitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ha habido una demora en el avance de su marcha por diversas razones, pero estamos hacia las etapas finales del nuevo concurso para la selección de los 14 miembros que deberá tener la JNJ.

¿Considera que la reforma va por buen camino al concretarse la instalación de la JNJ?

Es fundamental por muchas razones. Primero, para el sistema de administración de justicia (...). Además, porque una de las labores más importantes que tendrá la JNJ será revisar todo lo que hizo el antiguo Consejo Nacional de Magistratura y acabar con todo lo que pueda estar teñido de corrupción. Esta será una oportunidad muy importante para hacer una limpieza tanto del Poder Judicial, como del Ministerio Público. La constitución de la JNJ va a permitir elegir a nuevas autoridades responsables, con integridad y honestidad en el campo del Poder Judicial y el Ministerio Público. Son otras las propuestas que presentó nuestra comisión y que luego fueron aprobadas por el Ejecutivo y posteriormente por el Congreso.

Entonces, ¿no considera que la reforma judicial emprendida ha fracasado?

Creo que ha habido una demora con respecto a la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (...). Por otro lado, también el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que es otro órgano que se ha creado a consecuencia de la propuesta que hicimos, ha realizado varias sesiones, un promedio de 7. Pero además hay una comisión técnica que ha venido trabajando para elaborar propuestas que continúen albergando otros temas necesarios para la reforma de toda la administración de justicia, que podrán ser puestas a consideración del nuevo Congreso.

¿Cómo observa el nivel de convocatoria de candidatos que han tenido los partidos políticos hasta la fecha?

Lo que podría observar es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado pase a la gran mayoría de candidatos que han sido presentados. Por otro lado, lo que sí más bien observamos es que no se están produciendo propuestas por parte de los candidatos. Los partidos políticos que están participando en las elecciones no están haciendo propuestas concretas. Cuando se escucha hablar, por lo general, a los candidatos, lo que expresan son generalidades. Dicen ‘hay que luchar contra la corrupción’, es obvio, pero el tema es qué propones al respecto. ‘Hay que avanzar la reforma política’, correcto, pero cuál es tu propuesta. Por esta razón, la Asociación Civil Transparencia envió una carta a todos los partidos políticos participantes en estas elecciones pidiéndoles que den a conocer cuáles son sus respuestas concretas en esos tres campos: reforma política, reforma del sistema de administración de justicia y lucha contra la corrupción. Para, sobre esa base, poder estimular alguna discusión entre los candidatos participantes de carácter sustantivo y evitar los ataques que sean contrarios a la ética.

¿Esto último en relación al criticado video de Solidaridad Nacional?

Me refiero concretamente al video que ha difundido Solidaridad Nacional, que me parece realmente una grave falta ética y un comportamiento no civilizado en un proceso electoral.

¿Cree que el nuevo Congreso podrá trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo y no ser obstruccionista?

Debemos confiar en que efectivamente eso se pueda producir y naturalmente no queremos para nada que se repita el escenario anterior de una confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, que condujo a todos los problemas que hemos visto. Según los analistas, los resultados de estas elecciones nos darán un Congreso bastante fraccionado, es decir, no habría un grupo político que acumularía demasido poder y eso permitiría una concertación -con el tiempo- a una agenda conjunta.

¿Qué temas puntuales debe retomar el próximo Congreso?

Los temas mencionados. De parte de Transparencia, estamos impulsando lo que son avanzar en la reforma política, reforma del sistema de administración de justicia y profundizar la lucha contra la corrupción. Hay otros temas de gran importancia que tienen que ver con seguridad ciudadana, educación, salud y esos también naturalmente tienen que ser atendidos.