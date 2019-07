Allan Wagner: "(Reformas aprobadas por el Congreso) es un resultado para valorar”

Síguenos en Facebook

El Congreso aprobó los seis proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo. Sin embargo, el cambio en la propuesta de inmunidad parlamentaria ha generado opiniones encontradas debido a que un sector considera que no se respetó su esencia.

En esta entrevista, el excanciller Allan Wagner recuerda que el Presidente señaló en una oportunidad que las iniciativas no estaban escritas en piedra y —a su criterio— una modificación en una ley no amerita un cierre del Congreso.

¿Las reformas aprobadas por el Poder Legislativo se ajustan a lo planteado por el Ejecutivo?

Yo diría que unas son de cal y otras de arena , como dice el dicho. Son un avance, en su mayoría, con alcance a nivel de la expectativa que había generado la propuesta del Ejecutivo, y creo que hay que continuar construyendo en ese camino.

¿Se respetó la esencia?

Esa es una cuestión de opiniones. Tanto el Mandatario como el presidente del Consejo de Ministros dijeron que (los proyectos) no estaban grabados en piedra y que el Congreso tenía la facultad de trabajar los temas que habían sido planteados. Yo diría que en varios casos se ha respetado con ajustes; en otros casos, un poco menos, pero es un resultado para valorar.

¿El cambio en la reforma sobre la inmunidad parlamentaria podría generar un cierre del Congreso?

No creo que eso esté planteado (por el Ejecutivo), aun cuando lo que se ha acordado en esa materia es bastante insatisfactorio. Por un lado hay un avance y por otro lado hay un retroceso. Hay un avance en la medida en que se fija un plazo para que el Congreso se pronuncie, y si no lo hace, se pasa al Tribunal Constitucional. Por otro lado, se incluye no solo un pronunciamiento sobre el levantamiento de inmunidad, sino incluso una investigación de delitos, y eso es un retroceso.

¿La modificación en esa reforma es motivo para un cierre del Parlamento?

Yo pienso que no. Porque son cosas que se van construyendo en el tiempo. Veamos cómo funciona esto en la práctica y el Congreso tiene que ser muy consciente de que lo que ha venido ocurriendo ha afectado notablemente la opinión de la ciudadanía.

¿Cuáles son sus expectativas sobre el mensaje a la Nación de mañana (hoy)?

Espero que el Presidente nos plantee otra agenda importante, que concite el interés nacional e impulse a todos los peruanos a trabajar tanto las reformas institucionales que requiere nuestra democracia como también para reactivar la economía y mejorar el bienestar de la ciudadanía.

¿Cuáles son los temas que deberían priorizarse en su discurso presidencial?

Creo que hay que completar las reformas que se han iniciado, tanto la de administración, de justicia que se ha obstaculizado por la no elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como también avanzar en otros temas planteados en el conjunto de recomendaciones de la comisión que presidió Fernando Tuesta sobre la reforma política. Por otro lado, hay que poner énfasis en la agenda de la reactivación económica, en la medida en que se vienen reflejando signos de debilidad, sobre todo desde el punto de vista de la inversión, que a su vez se demuestra en la caída del empleo y los ingresos de las personas.