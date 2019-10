Almirante Giampietri sobre ataques a Tubino: "Estas personas deben ir presas"

Síguenos en Facebook

El almirante peruano en situación de retiro Luis Giampietri se solidarizó con el excongresista Carlos Tubino, de Fuerza Popular, por sufrir ataques de enardecidos ciudadanos cuando hacía su ingreso al Congreso de la República. Condenó este acto y propuso que vaya "presa" la persona que lanzó el cono naranja al parlamentario.

En diálogo con Correo, Giampietri dijo que lo ocurrido pudo causarle un grave daño al parlamentario. Sin embargo, no presentó daños mayores.

"Le he pasado enviado mi mensaje de solidaridad y le digo que esa [el ataque] es la forma de diálogo que están utilizando. Este acto pudo romperle la cabeza a [Tubino]. Por supuesto que lo puede poner en delicado estado de salud.Estas personas deben ir presas. Me encuentro en mi casa tomando oxigeno porque estoy con un problema", manifestó.

Con relación a la disolución del Parlamento, Giampietri sostuvo que le deja un sabor amargo. "Somos un país cojo porque no tiene Congreso; es un problema. El Congreso es la contraparte del Ejecutivo. Yo no estoy contento. Yo no soy parte de todo el mundo [que está a favor del cierre del Congreso]. Yo no estoy de acuerdo. Esto crea un vacío en las relaciones internacionales", explicó.

Como se sabe, hoy por la mañana Carlos Tubino sufrió ataques por un grupo de manifestantes que están a favor de la disolución del Congreso. Uno de ellos lanzó un cono de seguridad al exlegislador, cayéndole a la altura de la cabeza.