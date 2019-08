Amado Enco sobre denuncia a Jorge Ramírez: "Se centra en la reparación civil"

Síguenos en Facebook

El procurador anticorrupción, Amado Enco, se pronunció sobre la reciente denuncia que interpuso en contra de Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el Caso Odebrecht. Aclaró que no incluye a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, debido a que no tienen intervención en la determinación del monto de la reparación civil con la constructora brasileña.

"Es competencia exclusiva de los procuradores, por lo que la denuncia se centra específicamente en el tema de la forma de pago de la reparación civil", indicó Enco en entrevista con Panorama.

En la misma línea, Enco señaló que existe un monto de reparación civil que el Estado Peruano no ha cobrado a Odebrecht.

"Con ese dinero se debió pagar casi la totalidad de los 610 millones de soles de la reparación civil que debe Odebrecht al Estado peruano, y lo que estamos cuestionando es que, teniendo esa oportunidad, la defensa del Estado ha optado por cobrar solamente 80 y devolver el resto", explicó el procurador anticorrupción.

No obstante, sostuvo que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ya fue homologado por el judicial, y que ya "es cosa juzgada" y no puede variar. Por ello, dijo que la denuncia contra Ramírez no afectará a dicho acuerdo.