El congresista Jorge Marticorena (Perú Libre) se pronunció respecto a las declaraciones que lanzó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en contra del cardenal Pedro Barreto durante una entrevista, donde lo calificó de ser una persona “miserable”.

El parlamentario oficialista indicó que existe una “hipersensibilidad” en la clase política, por lo que dijo que cualquier palabra o expresión puede ser utilizada para interpretarse con un criterio diferente.

“Hay una hipersensibilidad en la clase política, cualquier palabra que se diga obviamente puede ser interpretada de acuerdo al contexto o al criterio (…) entiendo que él como premier debió guardar la postura porque él sabe muy bien que cualquier palabra diga va a ser utilizada”, declaró en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Marticorena puntualizó en que se le tiene que trasmitir al jefe del Gabinete Ministerial que en lugar de proferir ese tipo de frases, debe tener un mensaje de conciliación.

“Habrá que buscar la forma de decirle al premier que el mensaje o las palabras que él diga tienen que ser más de un acercamiento y una búsqueda de conciliación, mas no de palabras que puedan generar confrontación que hasta ahora sostenemos”, sostuvo.

Asimismo, Jorge Marticorena manifestó que cuando él tenga la oportunidad de dialogar con Torres Vásquez le va a comunicar que debe tener “mucho cuidado” con lo que dice debido a la sensibilidad que aseguró que existe en la actualidad.

Aníbal Torres se pronuncia

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia Consejo de Ministros (PCM) del último miércoles 20 de abril, Aníbal Torres enfatizó que la frase contra Barreto “no ha ido con el propósito de ofender”.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’, o algo así, que es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. Eso ha sido, pero no ha sido con el propósito de ofender”, expresó.