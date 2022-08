La Junta Nacional de Justicia (JNJ) precisó que el único grado que ha calificado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es de Doctora en Derecho, que está debidamente registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

A través de un comunicado, dicho órgano refirió que en el marco de las convocatorias a su cargo, califica los grados emitidos por las universidades del país y reconocidos por la autoridad competente.

Recordó que el artículo 45 de la Ley Universitaria, referido a los grados de maestro y doctor, estipula como requisito la obtención del grado anterior próximo, es decir, se exige contar con grado de bachiller y maestro, respectivamente.

“Cabe precisar que dicho requisito deberá ser verificado por la universidad al momento de otorgar el grado académico correspondiente”, dice la norma citada por la Junta Nacional de Justicia.

Finalmente, la JNJ invocó a todos los actores políticos y sociales, a “respetar en plenitud” el ejercicio legítimo de la autonomía e independencia de las instituciones que conforman el sistema de justicia, como garantía del estado constitucional de derecho.

Como se recuerda, el último martes 16 el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró sus cuestionamientos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien tiene a su cargo cinco investigaciones contra el presidente Pedro Castillo.

“¿Cómo vamos a mejorar si no decimos que no está bien que se haya desarticulado a la fiscalía que investiga a Los Cuellos Blancos, esa tremenda corrupción en el sistema de justicia? ¿Cómo vamos a callar ese hecho, que se quite a la fiscal que está investigando a la hermana (de la fiscal de la Nación)?”, manifestó.

El primer ministro cuestionó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al mencionar que se han nombrado magistrados que han obtenido sus títulos de maestría y doctorado de manera “imposible”.

“Hay que aprender a decir la verdad. Las sagradas escrituras dicen que hay que decir la verdad, pero si uno dice la verdad, vienen los ataques. ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de justicia si no decimos la verdad? ¿Cómo vamos a mejorar si la Junta Nacional de Justicia nombra a magistrados que, por ejemplo, han obtenido su tesis de maestría y de doctorado prácticamente al mismo tiempo?”, cuestionó este martes.

“Aquí estamos en una universidad. ¿Es posible eso? Eso es imposible”, agregó Torres Vásquez durante una reunión con autoridades locales y organizaciones civiles para el desarrollo de Tingo María, en San Martín.

