El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado manifestó que, “más temprano que tarde”, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tendrá que iniciar un procedimiento formal de investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el caso Petroperú. Esto al señalar que existen elementos “objetivos” y “suficientes” que justificarían la acción del Ministerio Público .

Maldonado también consideró que el mandatario “ha liquidado su capital político” ante los serios cuestionamientos de su entorno y presuntos vínculos con actos de corrupción.

¿Hay elementos para que la Fiscalía investigue al presidente Pedro Castillo por el caso Petroperú?

Estamos en una situación generada por el presidente Pedro Castillo, no por sus enemigos políticos. Es una situación donde el mandatario, al poco tiempo de haber iniciado su Gobierno, lejos de impulsar la lucha contra la corrupción, se ha vuelto -por su propio predicamento, su propia responsabilidad- el protagonista no de políticas de lucha contra la corrupción, sino de casos de posible corrupción. En esa virtud, mi respuesta es que sí, que en la investigación sobre presuntos favores políticos para favorecer a un postor en el marco de una contratación pública a través de una licitación pública, creo que hay elementos objetivos y, por lo menos, suficientes que hacen parte de una sospecha inicial, objetiva, que justifica la acción y la intervención del Ministerio Público.

¿Hay demora en la respuesta a la información remitida por la fiscal Norah Córdova a la fiscal de Nación, Zoraida Ávalos, sobre la situación del presidente y el caso Petroperú?

Creo que no ha pasado gran tiempo y estimo que la señora fiscal de la Nación estará evaluando una respuesta a esta comunicación oficial. Me parece que la fiscal de la Nación no tiene, entre las opciones a elegir, la posibilidad ni jurídica, ni funcional, ni política-funcional de no hacer nada. Va a tener, más temprano que tarde, que iniciar un procedimiento formal de investigación contra el presidente Castillo, en el ejercicio de sus atribuciones.

Días atrás el procurador general Daniel Soria también denunció a Castillo ante la Fiscal de la Nación.

Creo que los casos Puente Tarata III y Petroperú son similares y serios. No me parece que la fiscal de la Nación, en base a sus antecedentes, no me parece que vaya a desarrollar un escudo de protección del presidente y su conducta que pueda tener alguna característica de impunidad. Eso simplemente, de hacerlo, incurriría en grave inconducta funcional (...) Creo que hay que esperar. Yo no veo un contexto de impunidad comparable al contexto que había con el gobierno de (Alberto) Fujimori, en el que teníamos una fiscal de la Nación sometida totalmente al poder político y dispuesta a hacer lo que fuera para seguir las órdenes del servicio de Inteligencia Nacional. Ese contexto de impunidad yo no lo veo en este momento.

Actualmente voces desde el Parlamento instan a la fiscal de la Nación a abrir investigaciones que incluyan al presidente, teniendo en cuenta que el MP ya inició pesquisas a funcionarios, representantes de empresas comprometidas.

Cualquier crítica que surge de este Congreso, así como lamentablemente era en el anterior y en el anterior, son posturas que la ciudadanía no puede aceptar sin ejercer su derecho de crítica a la labor del Congreso.

Los congresistas, actuales como los anteriores, han demostrado no tener un juicio basado en pilares democráticos, ni en la defensa del estado de derecho. Eso se vio durante el momento en que fue defenestrado el expresidente Martín Vizcarra, que tenía que ser procesado por la justicia. Pero el Congreso ejerció una atribución abusiva de sus poderes y desnaturalizó totalmente las instituciones que estaban llamadas a cautelar. En mi opinión, el Congreso lamentablemente se ha auto descalificado para pedirle al MP que actúe en tal o cual manera. El Congreso debe entender que el MP es una institución autónoma y no es una institución de carácter político. (...) Reitero, no significa darle una carta blanca a ningún actor del sistema de justicia, incluyendo a la Fiscal de la Nación. Yo creo que la fiscal de la Nación no tiene otra opción que, en los próximos días, abrir formalmente investigaciones contra Castillo. Creo que los hechos objetivos así lo exigen. Nadie está inventando los hechos. Los hechos son graves, los delitos que posiblemente se le imputarían son graves y, en lo jurídico, el presidente Castillo está en una situación complicada en cuanto a las consecuencias jurídico-penales.

Y, ¿en el discurso político?

En el discurso político la situación es mucho peor para Castillo. El señor Castillo en este momento ha liquidado su capital político. Si él levantó en algún momento -de manera tímida- la bandera de la lucha contra la corrupción, en este momento él mismo, no sus enemigos políticos en el Congreso, se ha encargado de borrar del mapa ese compromiso. Si fue un discurso en el que no creía, lo ha borrado; y si fue un compromiso en el que creyó y ahora lo incumple groseramente, es aún peor.

¿Esto teniendo en cuenta que han transcurrido menos de 6 meses de iniciada su gestión?

En muy poco tiempo porque al menos sus predecesores se demoraron un poco más en destruirse a sí mismos. En este momento, el señor Castillo ha superado a todos sus predecesores en las malas gestiones de gobierno, en haberse involucrado en actos de corrupción como sus predecesores y estar -en este momento- en un proceso de irreversible caída de su gobierno, de ruptura con su propia prédica y de convertir en un factor político irrelevante de cara a los desafíos históricos del Perú.