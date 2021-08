El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, señaló que su grupo político no respaldará ninguna moción que plantee la censura contra alguno de los ministros del Gabinete presidido por Guido Bellido. Explicó que ve poco probable que haya tiempo para la presentación de los ministros ante el Parlamento antes del jueves 26 de agosto, fecha en la que Bellido Ugarte solicitará el voto de confianza.

En declaraciones a RPP, dijo que promover este tipo de recursos contra miembros del Ejecutivo solo contribuye a generar inestabilidad política y que existen otros mecanismos para realizar control político, como la citación en las comisiones ordinarias.

“No, en ese sentido no lo vamos a respaldar [la moción de censura contra el ministro del Interior], creemos que los temas de gestión los discutiremos el 26 [de agosto]. Los temas de censura hemos acordado que no los vamos a respaldar, por ahora hay otros mecanismos como la presentación de ministros en cada comisión”, refirió el legislador.

“La censura o vacancia presidencial y una presentación apresurada de los ministros genera más inestabilidad, la falta de gestión del Gobierno nos da una imagen de confrontación. Por ello es que lo central es que se priorice las políticas de gestión publica, la transferencia de recursos públicos, esos son los problemas cotidianos de la población”, agregó.

La bancada de Renovación Popular empezó ayer la recolección de firmas para presentar tanto una moción de interpelación como una de censura contra el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.

Según la moción, Carrasco incurrió en una incompatibilidad, pues “al jurar el cargo de ministro de Estado había pedido licencia como fiscal, lo cual no significa renuncia al cargo en el Ministerio Público”.

Críticas al Gobierno

Eduardo Salhuana también criticó que el presidente Pedro Castillo no cuente con el liderazgo que el país requiere, pues a su parecer no ha podido convocar a un equipo de profesionales con la experiencia suficiente para impulsar políticas de Gobierno.

“APP ha expresado desde la designación de Bellido nuestra preocupación como la mayoría de bancadas y la propia opinión publica, creemos que no se está ejerciendo el liderazgo que corresponde. No hay iniciativa clara, los mensajes son contradictorios, no se abordan temas fundamentales como la economía”, dijo.

