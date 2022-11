El vocero de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto, dijo que su agrupación política está en contra de aprobar el pedido del presidente Pedro Castillo para viajar a Tailandia para la cumbre APEC del 14 al 21 de noviembre.

En declaraciones a RPP, el legislador aseguró que el Poder Legislativo no es una “mesa de partes” del Ejecutivo, por lo que evaluarán y votarán como indica el reglamento la solicitud que hizo Pedro Castillo para poder abandonar el país.

Cabe recordar que, según adelantó el canciller César Landa, la fecha para la visita del grupo de alto nivel de la OEA al Perú, a pedido del Gobierno de Castillo Terrones para que se active la Carta Democrática Interamericana, estaría ocurriendo el 20 de noviembre para que lleven a cabo una agenda de reuniones los días 21 y 22 del mismo mes.

“En estas circunstancias en la cual hay seis carpetas fiscales en investigación, en estas circunstancias que él ha solicitado que venga una misión de la OEA, no es posible autorizar su salida. Creo que primero debe responder a la justicia y segundo recibir a la comisión de la OEA”, manifestó.

“[¿No votarán a favor del viaje de Pedro Castillo a Tailandia?] No. Consideramos que la bancada no va a autorizar ninguna salida del presidente Castillo en tanto no esclarezca todos estos actos de corrupción que están apareciendo a diario”, agregó.

Pedro Castillo pidió permiso al Poder Legislativo para viajar a la 29 reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) entre los días 14 y 21 de noviembre de este año.

El oficio, remitido a José Williams como presidente del Parlamento, señala que la 29 reunión de líderes económicos del Foro APEC se llevará a cabo en la ciudad de Bangkok, en el reino de Tailandia, entre los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre.