APP pide diálogo entre Vizcarra y Olaechea tras archivamiento de proyecto

La congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, pidió a nombre de su bancada un diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, tras el archivamiento del proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución.

Desde la sede del Legislativo, Espinoza indicó que Vizcarra y Olaechea deberían conversar de forma amplia sobre asuntos que son "realmente importantes para el desarrollo del país como seguridad, salud y educación".

"Un llamado desde Alianza para el Progreso para que se puedan sentar el presidente de la República y el presidente del Congreso y plantear una agenda mínima que estaría en función de tres temas seguridad, salud y educación", remarcó.

Voluntad política

Luego, Marisol Espinoza resaltó la importancia de la voluntad política de los representantes de esos poderes del Estado para que se concrete un encuentro pronto.

Además, reiteró que no se debe condicionar el diálogo. "Hay una división de poderes. No se trata de que yo te tengo que hacer caso para tener diálogo. Lo que se trata es tener voluntad política para servir a un país para eso está la política para resolver la vida a la gente y no complicarla", sostuvo.