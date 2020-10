Luego que el presidente Martín Vizcarra señaló que un miembro de Alianza Para el Progreso (APP) le pidió postergar las elecciones generales del próximo año, la agrupación política negó haber formulado esta solicitud.

“APP desmiente categóricamente haber hecho solicitud alguna, explícita o implícita, para aplazar el actual calendario de Elecciones Generales y se ratifica en el respeto del actual, previsto para el 11 de abril 2021, que esperamos se realice con total transparencia”, dice un comunicado de la organización política.

“Ante las reiteradas acusaciones de corrupción en su contra, el presidente de la República ha señalado en dos entrevistas que hay fuerzas en el Congreso que quieren postergar las elecciones. Incluso hoy señaló que hubo un pedido específico de APP”, agregó el partido de Acuña.

“Le voy a decir no las personas, le voy a decir los partidos. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y uno de APP, pero fue en el mejor de los términos. En estas conversaciones fue un análisis de diferentes perspectivas. Esta conversación se dio en medio de la pandemia no ahora, cuando las cifras subían y subían, no estábamos en las circunstancias que ahora estamos”, respondió el jefe de Estado a Rosa María Palacios.

VIDEO RELACIONADO:

Vizcarra: Keiko me ofreció ser parte de su equipo pero le contesté que no aceptaba