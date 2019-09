Aramayo: tres congresistas de FP podrían ser sancionados por Ética

Síguenos en Facebook

La congresista fujimorista, Alejandra Aramayo, sostuvo que tres de sus colegas de bancada podrían ser sancionados por cometer infracciones al Código de Ética del Congreso, debido a supuestas contrataciones de familiares.

Se trata de los congresistas de la bancada de Fuerza Popular Segundo Tapia, Elard Melgar y Federico Pariona.

“[¿Merecen una sanción?] De acuerdo al Código de Ética, aparentemente sí”, afirmó la legisladora al ser consultada en entrevista con Canal N.

Alejandra Aramayo señaló que en la reunión de bancada que sostendrán los integrantes de Fuerza Popular este martes, los congresistas darán “sus satisfacciones” respecto a la denuncia emitida ‘Cuarto Poder’ el último fin de semana.

Como se recuerda, el informe dio cuenta de la contratación del parlamentario Segundo Tapia y su sobrina Ana Rosa Pérez Tapia, hija de su hermana. En este caso también está involucrada Giuliana Melgar Choy, sobrina del fujimorista Elard Melgar.

De acuerdo al dominical, Tapia contrató a la sobrina de Melgar y este a la sobrina de Tapia prácticamente en los mismos meses.

Otro sobrino de Tapia identificado como José Luis Pérez Tapia, fue contratado por Federico Pariona, mientras que este contrató a Kristell Díaz Quiroz, prácticamente en el mismo periodo entre octubre del 2016 y setiembre del 2017.

Pariona tuvo una relación sentimental con Díaz Quiroz y ambos se casaron en noviembre del 2018.

“Entiendo que ellos van a dar sus satisfacciones a la bancada. [¿Cómo se imagina que serán estas explicaciones?] Empieza con una autocrítica y una disculpa, creo que deberían empezar así”, manifestó Alejandra Aramayo.

La legisladora precisó que las vocerías de la bancada podrían convocar al Tribunal de Ética de Fuerza Popular, tal como ha sucedido en otros casos, para evaluar si los legisladores involucrados en la denuncia merecen una sanción partidaria.

“Ha ocurrido antes y se conforma para cada caso un Tribunal de Ética. Se hizo antes con colegas congresistas, no veo por qué no se da ahora. Tendría que partir de la vocería de la bancada”, dijo.

-Pide consecuencia con Pedro Olaechea-

Alejandra Aramayo consideró que su bancada no está siendo coincidente con el discurso de diálogo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a quien apoyaron en su candidatura al cargo.

“No es muy grato que no se sea consecuente con algo que ha dicho a quien acabamos de darle la confianza, de darle la presidencia del Congreso. Hay que reinstitucionalizar las instituciones. Si yo soy congresista, voy a ir en la línea que mi presidente del Congreso me ha planteado. No es de Fuerza Popular, ciertamente, pero preside y representa a las 12 bancadas. Creo que hay que tener actitudes personales y gremiales conducentes a la línea de diálogo marcada por Pedro Olaechea”, refirió.