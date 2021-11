La Comisión de Defensa del Congreso tiene programado para su sesión de hoy, lunes 15 de noviembre, recibir al Secretario Presidencial, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones que habría ejercido en altos mandos de las Fuerzas Armadas para conseguir determinados ascensos.

MIRA ESTO | Bruno Pacheco niega haber ejercido presiones en las Fuerzas Armadas y descarta renunciar

El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, José Williams (Avanza País), compartió la semana pasada un oficio en el cual se informó sobre la decisión tomada dentro de la comisión luego de haber escuchado el testimonio del ministro de Defensa, Walter Ayala. La invitación está prevista para las 3 p.m.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra Las Drogas emite el siguiente comunicado pic.twitter.com/h4QWHQyaAX — José Williams Zapata (@Gral_Williams) November 12, 2021

Pacheco declaró el día de ayer a Panorama que es falso que haya sugerido nombres para los ascensos en el Ejército o la Fuerza Aérea. Señaló que se respetaron los nombres propuestos por las Fuerzas Armadas. En esa línea, descartó que vaya a renunciar al cargo pues consideró que no cometió ninguna irregularidad.

“Es completamente falso, las ideas de esos señores no están claras. El presidente lo único que le dijo a Vizcarra es que vea los temas de ascensos conmigo y eso tiene que ver con mis funciones. Desconozco el tema de cualquier recomendación. El presidente no me ha dicho ninguna recomendación”, aseveró a Panorama.

TE PUEDE INTERESAR | Congresistas piden un mejor filtro para elegir a reemplazo de Walter Ayala

“La única conversación fue cuando ya había pasado la evaluación, cuando ya había acabado el proceso, qué influencia podría tener yo en eso”, agregó.

“Nunca he hecho trafico de influencias, porque si fuera así esos oficiales habrían tendrían que haber sido nombrados. ¿Por qué me voy a tener ir? solo he hecho mi trabajo”, refirió.

Cabe indicar que, por este caso Walter Ayala anunció su salida del Mindef la mañana del domingo 14 luego de haber puesto su cargo a disposición por casi 7 días. El cuestionado funcionario es señalado como “responsable político” en la denuncia sobre injerencias del Gobierno para promover a una lista de oficiales, de los cuales se destacan los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Los comandantes generales pasados al retiro del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, acusaron haber recibido requerimientos irregulares para que se asciendan a oficiales en ambas instituciones, así lo ratificaron ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Concretamente, las acusaciones fueron contra Ayala, Pacheco y el propio presidente Pedro Castillo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Los vacunados tienen 11 veces menos probabilidades de morir a causa del COVID-19

Así lo indica un estudio en Estados Unidos para medir la eficacia de las vacunas y publicado este viernes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La fórmula de Moderna resultó ser la más efectiva frente a la variante delta.