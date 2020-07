En la mañana del miércoles 15 de julio, el presidente de la república, Martín Vizcarra, juramentó al gabinete ministerial que será liderado por el premier Pedro Cateriano, quien reemplazó a Vicente Zeballos.

Tras la ceremonia, los ex ministros de Estado que contribuyeron en diferentes carteras importantes salieron de Palacio de Gobierno.

Entre ellos se captó a Víctor Zamora, ex titular del Ministerio de Salud, quien ingresó a inicios de la pandemia para afrontar las consecuencias del coronavirus. En su reemplazo asumió Pilar Mazzeti, quien era jefa del Comando de Operaciones COVID-19.

También están Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, Gustavo Meza Cuadra, ex ministro de Relaciones Exteriores, Susana Vilca, ex ministra de Energía y Minas, Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente, Ariela Luna, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Silvia Cáceres, ex ministra de Trabajo.

Aquí la lista de los ministros nuevos y ratificados:

1. Mario Juvenal López Chavarry liderará el Ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gustavo Adolfo Meza-Cuadra.

2. Walter Martos se mantiene en el Ministerio de Defensa.

3. María Antonieta Alva Luperdi se mantiene en el Ministerio de Economía y Finanzas.

4. Jorge Eduardo Montoya Pérez ingresa a la cartera del Ministerior del Interior en reemplazo Gastón Rodríguez.

5. Ana Neyra juró como nueva ministra en el despacho de Justicia y Derechos Humanos.

6. Carlos Martín Benavides fue ratificado en su cargo de ministro de Educación.

7. Pilar Mazetti, quien se desempeña como jefa del Comando COVID, es la nueva ministra de Salud en reemplazo de Víctor Zamora.

8. Jorge Montenegro fue ratificado en su cargo de ministro de Agricultura y Riego.

9. Martín Ruggiero Garzón es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en reemplazo de Sylvia Cáceres.

10. José Antonio Salardi en el Ministerio de la Producción (Produce).

11. Rocío Barrios, exministra de Produce, juramentó como la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo (juramentó virtualmente durante su cuarentena).

12. Rafael Belaunde Llosa ingresa como líder del Ministerio de Energía y Minas.

13. Carlos Estremadoyro ingresa como jefe de la cartera de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Carlos Lozada.

14. Carlos Lozada, exministro de Transportes y Comunicaciones, ahora es el nuevo líder del Ministerio de Vivienda.

15. Gloria Montenegro fue ratificada en su cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

16. Kirla Echegaray Alfaro es la nueva ministra de Ambiente en reemplazo de Fabiola Muñoz.

17. Alejandro Neyra Sánchez fue ratificado en el despacho de Cultura. Asumió la cartera en mayo de este año tras el escándalo de ‘Richard Swin”.

18. La excongresista Patricia Donayre es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión en reemplazo. Juramentó desde Iquitos de forma virtual.

