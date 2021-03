Texto de Karina Valencia y Gabriel Mazzei

George Forsyth de Victoria Nacional: “Coordinaron para atacarme”

El candidato presidencial George Forsyth aseguró que algunos de sus contrincantes coordinaron para atacarlo, en alusión a Keiko Fujimori y Verónika Mendoza.

“Hemos visto que varios (candidatos) se han puesto de acuerdo para atacar. No hay ningún problema porque sabemos que esto es así”, sostuvo.

En diálogo con RPP, consideró que el formato del debate le permitió hacer llegar sus propuestas, pero no hablar exclusivamente de ellas.

Más tarde, desde Puerto Maldonado, dijo que lo importante es que la población vio a sus rivales: “Ella se desnudaron, mostraron su verdadera cara”.

César Acuña Peralta de Alianza para el Progreso: “Hice propuestas más claras”

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, destacó su participación en el primer día del debate electoral y consideró que fue el candidato con las propuestas más claras sobre los demás contrincantes que aspiran al sillón presidencial.

“Estoy contento porque si comparamos las propuestas de los otros cinco candidatos, creo que el candidato que ha hecho propuestas más claras he sido yo. He dicho claramente que voy a traer la vacuna (...). He dicho que voy a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú”, dijo Acuña.

Marco Arana del Frente Amplio: “Hay que guiarnos por las propuestas”

El candidato presidencial de Frente Amplio (FA), Marco Arana, afirmó que acudió al debate del lunes “a presentar las propuestas” del partido y no con “el cálculo” de restarle votos a sus contrincantes: “Hay alternativas de cambios para responder a la situación del país, hay alternativas para defender el derecho al agua, hay que guiarnos por las propuestas”, señaló en entrevista con RPP.

Sostuvo que existen aspirantes que postulan “con vientres de alquiler” y otros con investigaciones pendientes.

Sobre la izquierda peruana, que presenta diversos candidatos en la contienda, opinó que “es parte de la democracia tener varias opciones”.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular: “Yo también sé contestar”

La candidata Keiko Fujimori estuvo en La Libertad. Durante una caravana, le consultaron sobre la posibilidad de pasar a una eventual segunda vuelta.

“La población respecto a los debates va a poder tomar una mejor decisión, una decisión más informada”, respondió.

Agregó que fue importante para Fuerza Popular poder exponer sus propuestas sobre un Perú Abierto.

Más tarde, dijo que si la atacan, “ha quedado claro que también sé contestar”, en alusión a la confrontación que tuvo con el candidato George Forsyth.

Verónika Mendoza de Juntos por el Perú: “Hemos mostrado un plan contra crisis”

La candidata Verónika Mendoza participó de una actividad proselitista en Ica. Allí dijo que algunos le reclaman y se preguntan “de dónde saldrá el dinero para todo lo que propone Juntos por el Perú”.

“Yo quiero decirles y ratificar luego del debate de anoche (el lunes), que somos la única organización que con claridad ha dicho cuál es su plan para salir de la crisis sanitaria y económica, cuánto va a invertir y de dónde va a sacar la plata”, enfatizó. Además, retó a los periodistas a preguntarle lo mismo a otros candidatos, pues no han dicho cuánto cuestan sus iniciativas y de dónde las van a pagar.

Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano: “Vamos a crecer al final”

Tras el primer debate presidencial, el candidato Alberto Beingolea se mostró conforme con su participación y señaló que espera tener mayores oportunidades en los próximos días. “Este es el inicio de la subida (...). Agradezco el apoyo con mucha humildad y esto me pone en el camino que decía, que íbamos a crecer en el tramo final”, declaró ante las encuestas que lo colocaban como el mejor.

Sobre las críticas a su desempeño como congresista y la Sunedu, aclaró que no estuvo de acuerdo con algunos artículos de la ley universitaria como el que determina que el superintendente es nombrado a dedo por el ministro de Educación. No estoy de acuerdo porque la Constitución consagra la autonomía universitaria”, señaló.

