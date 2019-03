​Atkins sobre Vieira: "Nunca me hizo una propuesta deshonesta y el audio me indignó"

El ex gobernador de Piura y ex viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins Lerggios, fue mencionado por el parlamentario Roberto Vieira en un audio que involucraba a ambos en un supuesto favorecimiento a Guillermo Vegas, empresario y primo hermano del congresista no agrupado.

En la grabación, Viera le comunica a su familiar que podría ayudarlo con la sanción que este último acumulaba hacia una embarcación propia. Le dice que intervendría con la ayuda de Javier Atkins, que ha dado sus descargos en conocido medio nacional.

“Me reuní entre 12 y 15 veces con el congresista Roberto Vieira. Él nunca me hizo una propuesta deshonesta y al escuchar el audio me indignó”, declaró a Canal N.

Además, el exgobernador de Piura dijo que distintos funcionarios han sido retirados de sus cargos tras el audio de Vieira. "Han sacado a gente honrada y transparente, dicen que la orden vino de Palacio, pero no creo que el presidente Vizcarra lo haya hecho", criticó.

Atkins renunció hace unos días al sector pesquero. Su decisión se debió al nombramiento de la nueva ministra Rocío Barrios, un puesto de confianza, según señala.

Tanto Vieira como Atkins vienen enfrentando a la justicia del país. Al primero, el Ministerio Público le abrió investigación preparatoria por por el presunto cobro de USD$ 25 mil a su primo hermano, Guillermo Venegas Vieira, a fin de dejar sin efecto una resolución del Produce. El segundo enfrenta una acusación por el supuesto sobrecosto en una obra durante su gestión como gobernador de Piura.