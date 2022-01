La Comisión de Fiscalización del Congreso citará al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, esto luego de que el funcionario asegurara que no renunciará al cargo y que goza de la confianza tanto del presidente Pedro Castillo como de los ministros de Energía y Minas (Eduardo González Toro) y Economía (Pedro Francke). Además, se citará a los dos ministros en cuestión.

La medida se toma luego de que el domingo el programa periodístico Panorama revelara un audio de Chávez Arévalo: “Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente del país, gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de dos ministros, del ministro de Energía y Minas y del ministro de Economía. Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá”.

En un audio, Hugo Chávez Arévalo, gerente de Petroperú, asegura que "goza de la confianza del presidente Castillo".

Al respecto, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la comisión de Fiscalización, adelantó a Correo que ya se han tomado las medidas correspondientes como parte de la obligación legal y política que tiene el grupo de fiscalizar todos los presuntos actos de corrupción.

“Van a tener que ir de todas maneras para esclarecer los hechos que se han conocido y que podrían ser irregulares”, dijo.

En ese sentido, precisó que aunque el señor Chávez Arévalo sea removido del cargo en Petroperú, de igual forma los titulares de Economía y Minem tendrá que asistir, a fin de aclarar la alusión que se hizo a sus nombres.

“Cada día van saliendo nuevos hechos irregulares y nuevos personajes. Se citarán a todos los que tengan responsabilidad no solo a los del audio, sino a los que se vayan conociendo”, afirmó.

DATO: Cabe precisar que la comisión de Fiscalización tiene pendiente que el pleno del Congreso le otorgue facultades de comisión investigadora para el caso Petroperú. El grupo sesionará el miércoles por la mañana.