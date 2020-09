El cantautor y compositor Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, cuestionó este viernes que la Comisión de de Fiscalización “no lo haya querido recibir” pese a existir una citación y aseguró que difundirá audios que demuestran coordinaciones entre asesores de parlamentarios para grabar al presidente Martín Vizcarra.

En esa línea, consideró que dicho grupo de trabajo parlamentario “ha expuesto su salud” al citarlo y no recibirlo.

“No me han querido recibir. Ahora yo voy a sacar todo, él quería hablar de audios, yo voy a sacar audios, un montón de audios. Comunico una cosa, esto no solamente es una vulneración del debido proceso, están vulnerando mis derechos, me están exponiendo al virus”, sostuvo a su salida del Palacio Legislativo.

Minutos antes, Cisneros se presentó este viernes ante la Mesa de Partes del Parlamento para presentar una denuncia constitucional en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), por afectar sus derechos y no compartir el expediente de la investigación en su contra.

Cisneros había anunciado que denunciaría al legislador por estos hechos y consideró que existe “un complot” en contra del presidente Martín Vizcarra. Además, difundió una serie de audios que evidenciarían coordinaciones con asesores de parlamentarios para grabar al jefe del Estado.

“Iré al Congreso a presentar una denuncia constitucional en contra del congresista Alarcón y los demás congresistas integrantes de la Comisión de Fiscalización que están atentando contra mis derechos”, explicó en declaraciones a la prensa.

“Tengo las pruebas, no solo el congresista Alarcón manda a grabar a las personas, esto ha sido una colusión del congresista Alarcón con el presidente del Congreso, yo tengo los audios. Que diga la verdad el señor Alarcón, todos están en la conspiración”, manifestó.