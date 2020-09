Los audios difundidos en los últimos días han generado una nueva crisis política en el Gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, existe un aspecto que ha sido poco discutido en su real dimensión: el negociado que podría haber existido en los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el de Vivienda.

En unos de los audios que revela una conversación entre la exasistente administrativa de Palacio de Gobierno, Karem Roca, y quien sería el abogado Fabio Noriega, la exfuncionaria describió al titular del MTC, Carlos Estremadoyro, como “el cajero del presidente”, calificativo que ha sido rechazado por el mismo ministro.

“Otra cosa, por qué crees que lo han puesto a… Estremadoyro al MTC, ¿te das cuenta? Si él es el cajero del presidente también”, se le escucha decir a la exasistente.

En el diálogo, Roca incluso hace mención al exministro de Vivienda Rodolfo Yáñez, cuya salida de la cartera -comenta- tuvo lugar luego de que se opusiera a contratar de forma directa a personas vinculadas a funcionarios de Palacio (ver infografía).

"¿Sabes por qué lo sacan? El que era de Vivienda Yáñez le dijo al presidente: “Yo no voy a aceptar lo que tú me dices, Martín. Así seamos amigos, no voy a aceptar porque es incorrecto lo que tú me pides. Que yo mienta”. Porque querían hacer parecer como que Mirian y la subsecretaria no habían pedido el favor para que entren los esposos", continúa Roca.

No obstante, a través del twitter, Yáñez señaló que conoce la labor del jefe de Estado y “sigo manteniendo mi lealtad a su cargo, en nombre del país y de la democracia”.

Pero, ¿qué denuncias se esconderían detrás de los sectores de Transportes y Vivienda?

VÍNCULOS. A inicios de setiembre, Panorama reveló que empresas de amigos del presidente Martín Vizcarra han ido creciendo durante el actual periodo a través del Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Mario Vizcarra Cornejo, uno de los hermanos mayores del jefe de Estado, conoce desde el 2017 al empresario constructor Claudio Vanini.

Según el reportaje, en el 2018 la empresa Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas, del empresario y su esposa, Catherine Salas, suspendió sus operaciones tras ser denunciada por dejar trabajados inconclusos y no cumplir con el pago a sus empleados en Caylloma, Arequipa.

Tras ello, crearon las empresas VS Grupo Constructor SAC; Doble G y V SAC (a nombre de Catherine Salas); y Constructora Betel EIRL; las que posteriormente lograron inscribir en el Fondo Mivivienda.

El organismo adscrito al MCSV pagó a las empresas o entidades técnicas -como la de los Vanini-Salas- por la construcción de casas de 35m2 a pobladores que tengan un terreno inscrito en Registros Públicos.

Por cada vivienda edificada, las prestadoras del servicio recibieron S/23 mil 345.

El dominical dio a conocer que tres de las empresas vinculadas al empresario (Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas, VS Grupo Constructor SAC; Doble G y V SAC) obtuvieron en el 2018 en total 416 bonos, que ascenderían a un valor estimado de S/9 millones 711 mil.

Un año antes, la Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas solo había obtenido 21 bonos.

Al respecto, Claudio Vanini descartó que a través de Mario Vizcarra exista un presunto favorecimiento, pues junto a su esposa se dedican “al tema de viviendas sociales hace doce o casi trece años”.

PENDIENTE. Cabe recordar que Carlos Estremadoyro, actual ministro de Transportes, fue jefe del proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua adjudicado al consorcio ICCGSA.

Entonces Vizcarra era el gobernador regional de Moquegua (2011 - 2014).

No obstante, el proceso de adjudicación viene siendo investigado por la Quinta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios al detectarse presuntas irregularidades, entre ellas el pago adelantado a la empresa por parte del GORE sin tener el sustento adecuado.

El principal personaje señalado por la Fiscalía es Edmer Trujillo, quien en esos años se desempeñó como gerente general del Gobierno Regional de Moquegua.

Durante el actual gobierno, Trujillo ha ocupado los cargos de titular de Vivienda (2016-2017) y de Transportes y Comunicaciones (2019-2020).

De igual modo, el actual ministro Carlos Estremadoyro fue hasta setiembre del 2017 asesor de Vizcarra en el MTC.

Posteriormente a ello, Estremadoyro laboró como asesor externo en el Fondo de Desarrollo de Moquegua; y, desde abril de 2018 a julio del 2020, ocupó el cargo de viceministro de Transportes.

Entre tanto Carlos Lozada -también mencionado en el audio que protagoniza Karem Roca, se desempeña -desde julio pasado- como titular de Vivienda.

Lozada fue designado anteriormente ministro de Transportes, cargo que ocupó por 5 meses, luego de ser director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional desde abril del 2018.

