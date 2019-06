Bancada aprista reafirma su posición en contra de la cuestión de confianza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La bancada aprista brindó una conferencia de prensa en el que reafirmó su posición en contra de la cuestión de confianza.

El legislador Mauricio Mulder advirtió que no se aprobará los proyectos de ley del gobierno 'como vienen o se tengan que aprobar a secas'

"Esa (cuestión de) confianza no esta sujeta a una interpretación posterior o ulterior con plazo definido por parte del gobierno, es decir los proyectos de ley, que incluso van a estar en la comisión de constitución, los van a empezar a discutir y que han sido presentados por el gobierno, no están sujetos a que se tengan que aprobar como vienen o se tengan que aprobar a secas, a efectos de que después el gobierno quiera interpretar este voto", manifestó el congresista.

Añadió que: "no es posible porque no existe ningún dispositivo en el ordenamiento legal peruano que permita al Poder Ejecutivo interpretar que un voto por un sí, se convierta en voto por un no, porque en esa circunstancia estarían ellos (Ejecutivo) vulnerando la Constitución si emiten una especie de cuestionamiento a lo que en el futuro vaya a ser la Comisión de Constitución y el pleno del Congreso".

Y Mulder adelantó que su bancada 'no va descartar ninguna participación en el debate'

"Vamos a estar presentes en todos los debates de los proyectos de ley, no consideramos posiciones a priori en el sentido de archivar o de aprobarlos como van, lo que queremos en que en respeto al artículo 93 de la Constitución se discutan, y aquellos que tengan puntos de vista distintos, confluyan",aclaró.

Indicó que 'el artículo 93 (de la constitución) los congresistas no estamos sujetos a mandado imperativo'.

"Le debe quedar claro al gobierno que el Congreso esta votando por un mecanismo de estabilidad del sistema".