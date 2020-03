Congresistas de diversas bancadas cuestionaron el proyecto de ley del partido Podemos, que busca que afiliados al sistema privado de AFP con más 36 meses sin aportes retiren su dinero.

La iniciativa busca establecer un régimen facultativo de devolución total de aportes y es promovida por el congresista Daniel Urresti.

Al respecto, César Combina (Alianza Para el Progreso) señaló que el citado proyecto de ley es populista y pone en riesgo el activo más valioso de los trabajadores, que es su futuro.

“En Alianza Para el Progreso presentaremos un proyecto de reforma del sistema de AFP que empodere al trabajador y le permita libertad para garantizar mejores condiciones de jubilación. Sin embargo, este es un proceso de diálogo y negociación en donde todas las partes deben de participar”, señaló a Correo.

En ese sentido, Combina dijo que si el Congreso actúa sin reflexión muchos serán los afectados y pocos los beneficiados. “Nuestra bancada quiere un gran diálogo para que ningún pensionista en AFP u ONP pierda su trabajo por improvisaciones”, acotó.

Entre tanto, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, cuestionó plantear dicha propuestas en situaciones como la que atraviesa el país. “No solo por la pandemia del COVID19 sino también por el estancamiento económico y la falta de empleo formal”, señaló el fujimorista.

Asimismo, Columbus consideró que se tienen que tomar medidas de apoyo a la ciudadanía más vulnerable. “Se tiene que ser responsable pues hay una línea muy delgada entre lo primero y caer en el populismo que termina complicándole las cosas a nuestra gente y al propio Estado”, sostuvo.

Por su parte, Leonardo Inga (Acción Popular) desmintió la versión de Urresti de que su bancada apoyará dicha iniciativa.

“Como bancada no hemos evaluado el tema, ese proyecto no tiene la prueba del vocero de Acción Popular. A nivel personal considero que se debe haber una evaluación más a profundidad, porque no podemos caer de dejar en el diálogo. Esta propuesta podría afectar a muchas personas más que ayudar, tenemos que ser responsable y hacer una evaluación técnica”, sostuvo.