Congresistas de diversas bancadas exhortaron a la congresista María Agüero (Perú Libre), presidenta de la mesa de Mujeres Parlamentarias del Parlamento, a que convoque a una sesión a fin de que se elija a su reemplazo. Pero, ¿cuáles son los motivos?

Según el documento al que accedió Correo, se indica que la izquierda participó junto a otros congresistas que estuvieron con “con pancartas en mano”-en una sesión del pleno- para increpar de forma inapropiada a los ministros que se presentaban para el pedido de confianza del Congreso.

“Fue una de las legisladoras con mayor participación en los actos indecorosos que generaron la suspensión de la sesión del pleno del Congreso de la República para evitar que los hechos se descontrolen”, se indica en el documento.

Asimismo, se alega que, el pasado 25 de enero, a través de sus redes sociales, Agüero publicó un pronunciamiento a nombre de la Mesa de Mujeres Parlamentarias rechazando la intervención de la Policía Nacional frente a los actos de violencia y condenando el abuso policial “que toda las mujeres parlamentarias firmantes no compartimos”.

“Ha ejercido de forma inadecuada el cargo, pues no ha consultado la elaboración ni publicación de lo señalado en el pronunciamiento (...) comprometiéndonos de forma indebida con un comunicado que no compartimos ni avalamos, por ser contrario a lo que pensamos, pues no condenamos a la intervención de la Policía ni de la Fuerzas Armadas y menos nos solidarizamos con las personas que vienen generando violencia al bloquear carreteras, tomar aeropuertos, quemar comisarías y sedes de institución públicas y privadas”, se indica.

También se acota que Agüero fue quien avaló, con su voto en abstención, la exculpación al congresista Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho congresal y pudiendo evitar que sea inhabilitado.

El documento promovido por Norma Yarrow lleva las firmas de las congresistas Susel Paredes, Flor Pablo, Isabel Cortez, Lady Camones, Mery Infantes, Diana Gonzáles, Tania Ramírez, entre otras legisladoras.