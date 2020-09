El proyecto de ley sobre el retiro facultativo del 100% de aportes a la Administración de Fondos de Pensión (AFP), para a los que no haya contribuido por más de 12 meses consecutivos, no se debate aún en la Comisión de Economía por medidas planteadas por los congresistas de Podemos, Cecilia García y José Luna.

Este dictamen debió ser evaluado en la Comisión de Economía, sin embargo, fue revisado inicialmente por la Comisión de Defensa del Consumidor sin recoger las propuestas técnicas de la Superintendencia de Bancada y Seguros (SBS) y el Ministerio de Economía. Por ese motivo, aún no pasa a que se discuta en el pleno del Congreso.

Tras un acuerdo de la mayoría de integrantes para que el dictamen se revise en la Comisión de Economía, en la última sesión, la congresista García planteó una cuestión previa para que este dictamen ya no sea evaluado ahí. Su pedido no fue respaldado por mayoría, pero sin quórum.

Al respecto, José Luna, pese a que antes votó para que el citado grupo legislativo revise esta propuesta, insiste en que la propuesta de García se vuelva a votar sin que tenga respaldo. De esta manera, el debate del retiro del 100% de AFP se ha retrasado.

Sobre el tema, Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, señaló que no pude enviar aún al Consejo Directivo el documento para analizar la propuesta sobre la AFP, porque las medidas planteadas por los legisladores de Podemos.

“Se está retrasando una propuesta que ha sido respaldado por la mayoría de bancadas que para analizarla”, indicó.

Otros miembros de este grupo legislativo indicaron que el pedido de Cecilia García no tiene respaldo, ya que la comisión principal que debió analizar esa iniciativa fue la de Economía.

“La señora Cecilia García quiere aprobar una propuesta sin análisis y eso no debe hacer así. El Perú no va a vivir una semana, sino mucho más. Y los peruanos necesitan ahorrar para una pensión cuando sean adultos mayores, este retiro va a desproteger totalmente a la población”, explicó el congresista José Núñez (Partido Morado)

Asimismo, lamentó que García plantee iniciativa estériles cuando se debe trabajar en temas importantes, como es reducir la informalidad en el país.

Entre tanto, su colega Ricardo Burga (Acción Popular) señaló que esa propuesta “nunca debió ir ni aprobarse en la Comisión de Defensa del Consumidor”, ya que no le correspondía.

“Sinceramente la propuesta no tiene ni pies ni cabeza, yo he exigido que se vea en la Comisión de Economía, la señora Cecilia García quiere que ya no se debata”, sostuvo.

Desde APP, César Combina indicó que la propuesta del retiro del 100% de AFP será analizada por la Comisión de Economía, ya que es un acuerdo consensuado por las bancadas.

“Esto se aprobó por unanimidad, pero la congresista de Podemos solicitó una reconsideración que no tuvo respaldo (...) la reconsideración requiere que tenga un respaldo unánime, lo cual es imposible y una pérdida de tiempo”, manifestó.

Desde Frepap acotaron que no respaldarán a Cecilia García y que “es mejor analizar bien un proyecto y escuchar las posiciones técnicas”. Entre tanto, Fuerza Popular mantendrá la posición de que se evalúe en la Comisión de Economía.