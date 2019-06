Beatriz Merino sobre Vicente Zeballos: “No sé que espera ese ministro para renunciar”

Síguenos en Facebook

La expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, pidió la renuncia del ministro de de Justicia, Vicente Zeballos, debido a las declaraciones que él mismo brindó en una canal de televisión sobre un "Estado-empresa".

Merino fue entrevistada en el programa ‘2019’, de Canal N, y se dirigió al presidente Martín Vizcarra y a su premier Salvador del Solar para que soliciten la salida inmediata de Vicente Zeballos por "atemorizar a los inversores".

"No sé qué espera el ministro Zeballos para renunciar, no sé qué espera el premier para removerlo", comentó.

El titular de Justicia había manifestado que puede haber una aerolínea estatal, algo que no fue bien recibido por Merino: “Nadie votó por eso (...) esto no es serio, un miembro del Gabinete no puede generar una estabilidad en un país"

También aseguró que "nadie votó por ese tipo de Gobierno", pues los peruanos eligieron el libre mercado con la plancha de Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Aráoz.

Además, alertó de las palabras de Zeballos al considerar que se desempeña también como asesor jurídico del presidente de la República.