El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho se refirió a los audios presentados este martes por José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y afirmó que demuestran que no ha cometido “actos de corrupción”.

“La megaculpa lo he hecho al comienzo, como cualquier ciudadano, le he pedido perdón al país por los errores que puede haber. Si escuchan los audios, no hay actos de corrupción de Beder Camacho”, expresó a los periodistas.

Asimismo, afirmó que el exasesor presidencial de inteligencia Henry Shimabukuro, investigado por presuntamente integrar el denominado ‘Gabinete en las Sombras’, le dijo en una ocasión que tenía un “cariño” para el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco.

“El señor Shimabukuro vino, me busca y le digo: ‘Qué desea’. Me dijo: ‘Tengo un cariño para el señor Bruno Pacheco’. Lo que he hecho es apoyar al señor Shimabukuro para que cumpla su misión”, subrayó.

“No he visto el sobre. Eso lo tiene el señor Shimabukuro”, añadió Camacho, que también insistió en que desconoce si hubo alguna coima en el caso del empresario Samir Abudayeh, investigado por la licitación a favor de su empresa, Heaven Petroleum Operators S.A. (HPO), para el suministro de biodiesel.

“Del caso Petroperú, sobre si ha habido o no coima en el caso del señor Abudayeh, del señor Hugo Chávez, no conozco. He conocido al señor Hugo Chávez en el Congreso, cuando nos invitaron a la Comisión de Fiscalización. Los ingresos que ha tenido a Palacio de Gobierno, en dos oportunidades que yo lo autoricé, fueron para que converse con el señor presidente de la República”, acotó.

Declaraciones de Beder Camacho. (Video: Canal N)

Lo que se sabe

Como se recuerda, el exjefe de la DINI José Fernández Latorre presentó una serie de conversaciones que tuvo con Beder Camacho, en los que se revelan nombres de implicados en fuga de allegados al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exministro Juan Silva, de la acción de la justicia.

En declaraciones a Panamericana, el exfuncionario detalló que ex altos funcionaros del Gobierno estuvieron involucrados en la fuga de personas cercanas al mandatario que son investigados por el Ministerio Público, como el exministro del Interior Dimitri Senmache.

“Como se ha oído, así es como trabaja la inteligencia, esa información que me dan es cómo han sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia pero ellos querían atribuir eso a al DINI, pero ahí dice quiénes han sido y qué personas han sido”, aseveró.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito y exedecán del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, añadió.

“Como claramente se oye, yo le digo ‘no te metas’ [a Beder Camacho]. Según lo que me informa y me dice que todos son del mismo equipo: Carrasco, Dimitri, Chero, y Palomino [el secretario general de Palacio]”, manifestó.