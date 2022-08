La ministra de Cultura, Betssy Chávez, se pronunció sobre la baja aprobación del Congreso de la República que fue mostrada en una reciente encuesta y señaló que se debe a la falta de consenso y diálogo.

La también congresista de la República se refirió al sondeo de CPI, el cual mostró que el Poder Legislativo solo tiene un 6,5% de aprobación. Por tal, explicó que dicha cifra es culpa de los propios parlamentarios.

“Si no empezamos a limar situaciones terminamos teniendo este un digito de aprobación que tiene el Congreso. Estamos en 6,5 o 7% de aprobación, uno de los índices más bajos que ha tenido el Congreso de la República y no le podemos echar la culpa al otro. Es nuestra culpa porque no hemos generado el consenso ni el diálogo”, declaró en diálogo con TV Perú.

“La prueba son las listas que hemos tenido para la Mesa Directiva. Entre derecha e izquierdas no se han puesto de acuerdo, entonces paremos un poquito y empecemos a pensar por el ciudadano”, agregó.

Seguidamente, Chávez Chino resaltó que si la clase política no entiende que deben dejar de generar conflictos, siempre va a existir un grave problema que va a perjudicar a la población. De ese modo, sostuvo que, frente a ello, deben haber voces que llamen a la calma.

“Si la clase política no se da cuenta que deben dejar de tirarse piedras y pensar en el ciudadano de pie, entonces estamos muy graves y tienen que haber voces de calma (…) Creo que, si toda la clase política dice que tenemos que pelear, tienen que haber voces que por un tema de responsabilidad histórica digan: ‘oigan, cálmense ambos sectores y comencemos a trabajar por el ciudadano’”, dijo. la titular del Ministerio de Cultura.

Declaraciones de Betssy Chávez

