Bruno Giuffra calificó como "estrategia montesinista" presentación de 'Kenjivideos' (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Bruno Giuffra, ministro de Transportes y Comunicaciones, se pronunció en conferencia de prensa sobre el video difundido por la bancada de Fuerza Popular en la que revela una supuesta compra de votos del gobierno con el fin de evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El ministro calificó lo ocurrido como una "estrategia montesinista" que tiene como objetivo la destitución del presidente de la República y que "eso no lo podemos permitir, no podemos caer a ese nivel desgraciado de manejo político".

"Aquí no ha habido un solo acto irregular, aquí nadie ha pagado un voto a nadie, aquí nadie ha hecho rico o más rico a un congresista a cambio de un voto", agregó el titular del MTC, quien fuera mencionado en uno de las imágenes que presentó el partido que lidera Keiko Fujimori.

Asimismo, indicó que el congresista fujimorista Moisés Mamani lo buscó con insistencia el lunes y se concretó una reunión entre ambos, donde el parlamentario le sugirió un paquete de obras, por lo que calificó a tal acción como una posible "emboscada".

“Intencionalmente, este señor, que no me extrañaría que mañana saque un video o grabación al fiel estilo montesinista, me llama insistentemente para tener una reunión”, sostuvo el ministro, quien añadió haber recibido 26 solicitudes del legislador de Fuerza Popular durante su gestión y que fueron contestadas oportunamente 18 de ellas.