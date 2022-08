El abogado de Bruno Pacheco, César Nakazaki, dijo que su patrocinado todavía no ha entregado alguna prueba que corrobore su testimonio ante la fiscalía porque eso recién se hace en la siguiente etapa del proceso de colaboración eficaz.

“En esta etapa él brinda declaración. Una vez que termina de declarar sobre delitos que él reconoce y delitos que conoce de otras personas, entramos a etapa de corroboración que es la segunda. Ahí él entrega material”, detalló a RPP este lunes.

En la víspera, a través de información en medios de comunicación se conoció que Bruno Pacheco habría hablado sobre diferentes presuntos delitos cometidos en el entorno de Pedro Castillo, incluyendo una supuesta entrega que el mismo exsecretario general habría hecho al presidente de la República.

“Lo que puedo señalar, sin yo mismo afectar el proceso de colaboración eficaz que sufre de una serie de filtraciones, no de protección de información sino con un intento de sabotaje, es que (lo que Bruno Pacheco) va a brindar evidentemente tiene un nivel de verificación muy superior al de Karelim López”, comentó al respecto.

Nakazaki precisó que hay un intento de afectar las investigaciones detrás de la filtración de información sobre la investigación, como la relacionada a una supuesta entrega de dinero que hicieron familiares de la primera dama, Lilia Paredes, a las empresas vinculadas a Hugo Espino.

“No es una apreciación del defensor, sino de los responsables de la investigación. Yo he decidido en este caso no pedir copia absolutamente de nada porque fiscales, policía estamos en esfuerzos de determinar quién filtra y por qué unas declaraciones de Bruno Pacheco que no existen”, agregó.